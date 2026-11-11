Tra sintetizzatori, ritornelli che non si dimenticano e un’immagine volutamente teatrale, i Righeira hanno trasformato l’estate italiana degli anni Ottanta. Johnson e Michael sono diventati simboli di un’epoca: dalle spiagge immaginarie di Vamos a la playa alle malinconie di L’estate sta finendo, la loro musica è ancora riconoscibile e ascoltata oggi.

Dalle aule del liceo alla scena internazionale: nascita del duo

La storia del gruppo inizia a Torino. I protagonisti sono due ragazzi del liceo scientifico Albert Einstein. Si chiamano Stefano Righi e Stefano Rota. Sceglieranno poi di farsi chiamare Johnson e Michael Righeira.

Dalle aule del liceo alle prime sperimentazioni elettroniche.

Sin dai primi passi sperimentano suoni elettronici. La loro cifra prende spunto dalla new wave e dall’emergente italo-disco. L’approccio è giocoso e studiato. L’immagine pubblica è parte integrante del progetto artistico.

Il personaggio come strategia: perché si presentarono come fratelli

Adottare nomi comuni e un fratellame fittizio fu una scelta precisa. Così nacque un alter ego collettivo, che amplificava l’effetto scenico.

Costruzione dell’identità : look eccentrico e mise teatrale.

: look eccentrico e mise teatrale. Ironia e teatralità : performance che giocano con la finzione.

: performance che giocano con la finzione. Accessibilità: un’immagine riconoscibile per il grande pubblico.

I singoli che hanno segnato l’estate e la memoria collettiva

Il successo arriva nel 1983. Alcune canzoni diventano veri e propri tormentoni. Il loro repertorio mescola leggerezza e riferimenti più oscuri.

Principali hit e curiosità

Vamos a la playa (1983) : hit internazionale, costruita su sintetizzatori e ritmi ballabili. Dietro la melodia estiva si intravede un’immagine apocalittica. Il contrasto ha reso il brano memorabile.

: hit internazionale, costruita su sintetizzatori e ritmi ballabili. Dietro la melodia estiva si intravede un’immagine apocalittica. Il contrasto ha reso il brano memorabile. No tengo dinero (1983) : altro successo dirompente. Un mix di lingua, ironia e suoni elettronici che consolidò la popolarità del duo.

: altro successo dirompente. Un mix di lingua, ironia e suoni elettronici che consolidò la popolarità del duo. L’estate sta finendo (1985) : un pezzo dall’accento malinconico. Racconta la fine della stagione come metafora amorosa. Il brano vinse il Festivalbar del 1985, consacrando definitivamente il gruppo.

: un pezzo dall’accento malinconico. Racconta la fine della stagione come metafora amorosa. Il brano vinse il Festivalbar del 1985, consacrando definitivamente il gruppo. Innamoratissimo (1986) : una parentesi più romantica nel loro catalogo. Mantiene le sonorità elettroniche ma punta su testi sentimentali.

: una parentesi più romantica nel loro catalogo. Mantiene le sonorità elettroniche ma punta su testi sentimentali. Hey Mama (1984): conferma la capacità del duo di alternare pop, dance e sperimentazione sonora.

I suoni elettronici e i sintetizzatori dietro i grandi successi.

Il rapporto con il pubblico e l’impatto culturale

Le melodie dei Righeira hanno accompagnato generazioni. Sono canzoni facili da canticchiare, ma spesso nascondono riferimenti più complessi.

Hanno contribuito a diffondere l’Italo-disco oltre i confini nazionali.

Molti brani tornano nelle playlist estive e nei revival anni Ottanta.

Il loro stile ha influenzato artisti successivi e la cultura pop italiana.

Righeira oggi: memoria, revival e televisione

La figura del duo è tornata al centro dell’attenzione grazie a una produzione televisiva che esplora la storia del pop italiano.

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia, ripropone il contesto musicale dell’epoca. Nel racconto tv i Righeira sono rappresentati come un riferimento artistico e generazionale per la scena italiana. I loro ruoli sono affidati ad attori scelti per restituire l’energia di quel periodo.

Perché ascoltarli ancora

Oggi le tracce dei Righeira funzionano su più livelli. Sono inni da spiaggia, testimonianze di un’epoca e oggetti di studio per chi ama la musica pop.

Forniscono una cartina sonora degli anni Ottanta.

Continuano a comparire in colonne sonore e compilation.

Rappresentano un ponte tra sperimentazione elettronica e ascolto di massa.

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