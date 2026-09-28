La transizione verso l’elettrico in Europa sta producendo effetti inattesi sul bilancio dei costruttori. Mentre l’Unione spinge con regole stringenti sulle emissioni, molte case faticano a rispettare i nuovi parametri e rischiano multe enormi. Analisi di mercato recenti mostrano come il meccanismo delle sanzioni stia rimodellando flussi di ricchezza tra marchi storici e produttori nati elettrici.

Come funziona la normativa CAFE e il conto salato per i produttori

Dal 2025 la normativa CAFE ha fissato un limite medio di emissioni per le nuove auto. Il superamento di quel tetto si traduce in una multa calcolata per grammo in eccesso e per vettura venduta.

La produzione e i limiti medi di CO2 per le nuove auto introdotti dalla normativa CAFE.

La penalità prevista è di 95 euro per ogni grammo oltre il limite.

Il criterio è applicato su base annuale e per singolo costruttore o gruppo.

Fonti di settore indicano che, aggiornando i conteggi, le sanzioni accumulate nel periodo considerato superano livelli molto elevati.

Questa combinazione di limiti stringenti e multe per unità venduta crea un problema finanziario immediato. I produttori che non hanno ancora una gamma elettrica ampia si trovano a dover sostenere costi nascosti che influiscono direttamente sui margini.

Pooling e scambio di crediti: la via per ridurre l’esposizione

Per attenuare il peso delle multe, molte aziende ricorrono al cosiddetto pooling. Si tratta di accordi che permettono a più marchi di presentare come unico il dato medio delle emissioni.

Accordi di pooling e scambio di crediti tra produttori per ridurre le sanzioni.

Il meccanismo prevede la negoziazione di trasferimenti finanziari tra chi è in surplus di crediti e chi è in deficit. In pratica, i produttori con fleet a basso impatto vendono quote di emissioni ai gruppi più in ritardo.

I beneficiari : brand con quota elevata di auto elettriche accumulano crediti vendibili.

: brand con quota elevata di auto elettriche accumulano crediti vendibili. I pagatori: gruppi storici con gamma termica più rilevante comprano crediti per rientrare nei limiti.

Secondo i dati analizzati, questo sistema ha determinato un trasferimento consistente di valore. Marchi focalizzati sull’elettrico vantano crediti di miliardi di euro.

Chi guadagna e chi perde nel nuovo mercato dei crediti verdi

Tesla , BYD e Geely emergono come principali venditori di crediti.

, BYD e Geely emergono come principali venditori di crediti. Al contrario, alcuni grandi gruppi europei mostrano esposizioni rilevanti.

Tra le posizioni più critiche risultano debiti teorici di miliardi per gruppi che, nonostante investimenti, non hanno ancora livellato la media di CO2.

Ripercussioni su prezzi, domanda e occupazione

I costi legati alle sanzioni e agli accordi per i crediti non restano nel bilancio delle aziende. Vengono trasferiti sui listini o assorbiti mediante tagli industriali.

Aumento dei prezzi di listino per proteggere i margini.

Perdita di competitività rispetto a marchi asiatici e statunitensi.

Rischio di chiusure di impianti e riduzioni del personale nei siti più esposti.

Questa dinamica alimenta un circolo vizioso. Prezzi più alti spingono i consumatori verso alternative estere, aumentando la difficoltà dei produttori europei ad adeguare le emissioni medie senza investimenti massicci.

L’Italia nella fotografia europea: indietro nella transizione

Nel panorama dei singoli mercati, l’Italia mostra i segnali peggiori. Le vendite di auto termiche, ancora rilevanti, mantengono alta la media nazionale delle emissioni.

Debito potenziale : il mercato italiano pesa per miliardi di euro di esposizione potenziale verso Bruxelles.

: il mercato italiano pesa per miliardi di euro di esposizione potenziale verso Bruxelles. Media emissioni: il valore medio si mantiene significativamente sopra la soglia fissata.

Confronto con Germania e Francia

Paesi con volumi di vendita maggiori riescono spesso a ridurre l’impatto per via di una penetrazione elettrica più elevata. La Germania, pur vendendo molte più auto, mostra sanzioni inferiori in valore assoluto rispetto all’Italia. La Francia, grazie a politiche incentivanti, ha abbassato la propria media e creato crediti positivi.

Questa disomogeneità evidenzia come scelte politiche, incentivi e preferenze dei consumatori influenzino direttamente la capacità dei mercati di ridurre le emissioni e contenere i costi collegati alla normativa.

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