Il film Digger, diretto da Alejandro González Iñárritu e con Tom Cruise protagonista, sta segnando un tracollo al box office che ora appare molto più serio delle prime previsioni. Dopo un avvio già debole, il secondo fine settimana ha mostrato un calo drastico delle entrate, trasformando un titolo ambizioso in un problema economico per lo studio.

Caduta al botteghino: i numeri che allarmano

Le cifre più recenti dipingono una situazione critica per Digger. L’esordio statunitense aveva registrato appena 8 milioni di dollari. A livello globale si era fermato intorno ai 20 milioni.

Il botteghino mostra segnali di sofferenza dopo il calo del secondo weekend.

Secondo weekend : calo del 60% negli Stati Uniti.

: calo del 60% negli Stati Uniti. Totale domestico : circa 14,4 milioni di dollari.

: circa 14,4 milioni di dollari. Totale globale : circa 35,3 milioni di dollari.

: circa 35,3 milioni di dollari. Previsioni finali: chiusura stimata vicino ai 50 milioni mondiali.

Questi numeri sono lontani dal punto di pareggio. Alcune analisi indicano che il film avrebbe bisogno di 350 milioni al botteghino per rientrare; fonti interne dello studio parlano di una soglia minima di 300 milioni.

Il risultato finale potrebbe tradursi in perdite significative per Warner Bros., con stime che salgono sino a circa 245 milioni di dollari.

Un progetto rischioso che non ha conquistato il pubblico

Digger non è un prodotto pensato per il grande pubblico in senso tradizionale. È una satira ambientalista, vietata ai minori negli Stati Uniti, con una trama incentrata su un magnate del petrolio interpretato da Tom Cruise.

Elementi che hanno reso difficile la vendita del film:

tono adulto e satirico;

assenza di franchise o marchio popolare;

tematiche politiche e ambientali complesse.

Nonostante gli appelli pubblici di colleghi celebri, l’onda d’urto non è bastata a invertire la tendenza. Tra i nomi che hanno chiesto di sostenere il film si contano Anne Hathaway, Jane Fonda, Guillermo del Toro e Mandy Patinkin.

Budget e marketing: quanto è costato davvero il film

Il budget iniziale approvato dallo studio era consistente. Le riprese si sono allungate e i costi sono aumentati.

Analisi dei costi: produzione, marketing e possibili spese per la campagna premi.

Budget di partenza: circa 125 milioni di dollari.

Spesa attuale stimata: tra 160 e 180 milioni per la produzione.

Marketing internazionale: circa 100 milioni previsti.

Campagna premi (ipotetica): fino a 15 milioni per una corsa agli Oscar.

In più c’è l’accordo economico con la star: Tom Cruise avrebbe clausole che gli garantiscono una quota sui ricavi prima del completo recupero dei costi da parte della casa di produzione.

Impatto sulla strategia di Warner Bros. e le prossime mosse

Il flop di Digger si inserisce in un anno già complicato per Warner Bros. Lo studio ha sperimentato risultati deludenti anche con altri titoli recenti.

La pellicola assume inoltre una valenza simbolica: è tra le ultime uscite standalone prima della fusione con Paramount. L’attenzione ora si sposta sui titoli in arrivo che possono risollevare i conti.

Dune: Parte Tre come possibile ancora di salvezza

La speranza dello studio è riposta in Dune: Parte Tre, atteso a dicembre. Il film di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya e Robert Pattinson, è visto come la migliore chance per recuperare terreno.

Scenari possibili per Digger e lo studio

Le opzioni sul tavolo sono limitate ma concrete:

ridimensionare la campagna premi per contenere le spese;

spostare parte dei guadagni su piattaforme streaming e vendite internazionali;

valutare eventuali write-down contabili legati alla fusione.

Per il momento, il margine per un recupero al botteghino appare ristretto. Quel che doveva essere un esperimento originale rischia di restare famoso per il suo impatto economico.

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