Asher Levine trasforma l’abito in un dispositivo. Le sue creazioni vivono tra sperimentazione artigianale e ingegneria, ridefinendo il rapporto tra corpo e scena. Il risultato è moda che sembra venire da un’altra specie.

Da New York al laboratorio: il percorso del designer

Levine comincia con un corso di cucito da bambino. Trasferitosi a New York nel 2006, trova una città che alimenta il suo spirito sperimentale. La nightlife e la comunità artistica della metropoli diventano fonte di ispirazione.

Nel tempo la sua pratica evolve: non è più solo stile. Diventa una ricerca che unisce sartoria, scultura e tecnologia.

Materiali e processi: pelle modellata, silicone e brevetti

La materia è al centro del suo lavoro. Levine esplora tecniche di formatura della pelle e materiali alternativi. Sviluppa procedure brevettate per ottenere superfici e volumi inediti.

Tecniche di formatura della pelle nel laboratorio del designer.

Componenti ricorrenti

Leather molding : pelle modellata per creare volumi tridimensionali.

: pelle modellata per creare volumi tridimensionali. Silicone ad alta densità : usato nella Gel Series per forme morbide e organiche.

: usato nella per forme morbide e organiche. Accessori in silicone e strutture stampate per effetti scultorei.

Il lavoro punta a costruire una nuova “pelle” più che a decorare quella esistente.

Quando la moda integra l’elettronica: LED, hardware e software

Levine non aggiunge tecnologia per puro effetto. La integra per far svolgere al capo funzioni nuove. Luci, sensori e cablaggi vengono pensati come parte del progetto.

Esempio di capi che integrano LED e componenti elettronici per la scena.

Sistemi LED incorporati per illuminazione scenica o segnalazione.

Hardware e software adattati al movimento del corpo.

Prototipi che diventano metodi produttivi.

Un esempio emblematico è una giacca biker che segnala frenata e direzione. Qui la tecnologia ridefinisce l’utilità dell’indumento.

Obiettivo: far fare alle cose qualcosa che prima non potevano fare.

Collaborazioni con star del pop: costumi pensati per la scena

La sua firma è frequente nei tour di grandi performer. I progetti nascono dalla relazione tra visione dell’artista e capacità tecnica dell’atelier.

Alcuni nomi e momenti chiave

Lady Gaga : collaborazione pluriennale, tra cui outfit per la residency Enigma a Las Vegas.

: collaborazione pluriennale, tra cui outfit per la residency Enigma a Las Vegas. Melanie Martinez : abiti che mescolano anatomia e teatralità nell’Hades Tour.

: abiti che mescolano anatomia e teatralità nell’Hades Tour. Lil Nas X, Doja Cat, Lisa (debutto solista a Coachella 2025).

Per Coachella 2025 Levine ha creato due identità visive per Lisa. Una ispirata a texture rettiliane. L’altra basata su elementi di bioluminescenza.

Costumi che vivono e si muovono: progettare per il corpo in azione

Un vestito da palcoscenico deve muoversi e respirare con il corpo. Deve contenere batterie, cablaggi e restare scenico. Questo richiede un approccio ingegneristico alla moda.

Le sue creazioni funzionano come piccole architetture mobili. Ogni cucitura può nascondere elettronica. Ogni volume deve rispettare la mobilità del performer.

Progetti iconici e riconoscimenti istituzionali

Il MoMA di New York ha incluso uno dei suoi prototipi nella mostra Items: Is Fashion Modern?.

La biker jacket esposta univa polimeri flessibili, pelle e un sistema LED funzionale. Non era solo un’idea estetica. Era un capo che cambiava funzione.

Questa attenzione istituzionale conferma l’impatto della sua ricerca tra moda, design e tecnologia.

Una moda che si trasforma: estetica, performance e futuro

Nel lavoro di Levine lo stile diventa metamorfosi. Il capo non racconta solo chi sei. Ti trasforma per la durata dello spettacolo.

Tra silicone, scansioni 3D e LED c’è la convinzione che il vestito possa essere un’interfaccia. Un ponte tra il corpo e qualcosa di ancora da immaginare.

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