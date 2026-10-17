QNAP amplia la sua famiglia di switch introducendo la serie QSW-L2110, progettata per portare connessioni più veloci e una gestione più semplice nelle reti domestiche e negli uffici piccoli. Il produttore punta a offrire porte multi-gig e funzionalità avanzate senza complicare l’installazione.
Specifiche principali e velocità: 2.5GbE e 10GbE per la rete moderna
I nuovi modelli QSW-L2110 supportano sia 2,5GbE su porte RJ45 sia connessioni 10GbE tramite SFP+/RJ45 in alcune varianti. Questo consente di superare i limiti della gigabit ethernet senza la complessità dei sistemi enterprise.
- Supporto multi-gig per attività intensive come backup e streaming.
- Opzioni con porte SFP+ per collegamenti in fibra o DAC.
- Throughput pensato per NAS QNAP e workstation ad alta richiesta.
Gestione semplificata: strumenti intuitivi e integrazione con QNAP
QNAP ha puntato sulla facilità d’uso. La serie L2110 offre una console web chiara e un’app di gestione che permette di configurare lo switch senza lunghe procedure.
- Interfaccia grafica accessibile via browser.
- Integrazione con QTS e con il sistema di monitoraggio dei dispositivi QNAP.
- Funzioni essenziali preconfigurate: VLAN, QoS, LACP e monitoraggio del traffico.
Funzionalità di rete avanzate ma semplici
Anche le opzioni avanzate restano facili da gestire. È possibile applicare policy di traffico, isolare segmenti di rete e attivare il controllo multicast con pochi clic.
Design, installazione e modelli disponibili
I dispositivi sono pensati per essere compatti e adatti sia a scrivania sia a armadio rack. Alcune versioni puntano al funzionamento senza ventola per ambienti silenziosi.
- Formati desktop e rack-mount in base al modello.
- Alimentazione esterna o interna, a seconda della configurazione.
- Materiali e dissipazione studiati per l’affidabilità 24/7.
Vantaggi pratici dell’upgrade a 2.5GbE/10GbE
Aggiornare la LAN con porte multi-gig porta benefici concreti su più fronti.
- Migliore velocità nei trasferimenti verso NAS e server.
- Riduzione dei tempi di backup e ripristino.
- Maggiore qualità in streaming e videoconferenze ad alta definizione.
- Supporto per più dispositivi senza colli di bottiglia sulla rete principale.
Chi dovrebbe considerare i QSW-L2110
La serie è indicata per chi cerca performance superiori alla gigabit e una gestione non complessa.
- Home office con più dispositivi e NAS.
- Piccole e medie imprese che vogliono scalare la rete.
- Studi creativi e laboratori che trasferiscono grandi file multimediali.
Elementi da valutare prima dell’acquisto
Prima di comprare, è utile verificare compatibilità e cablaggio della rete.
- Cat5e è sufficiente per 2,5GbE; per 10GbE serve cablaggio adeguato.
- Controllare la presenza di porte SFP+ se si pianificano link in fibra.
- Verificare l’integrazione con il proprio NAS o con il controller di rete esistente.
- Valutare il consumo energetico e la rumorosità in base all’ambiente.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.