QNAP amplia la sua famiglia di switch introducendo la serie QSW-L2110, progettata per portare connessioni più veloci e una gestione più semplice nelle reti domestiche e negli uffici piccoli. Il produttore punta a offrire porte multi-gig e funzionalità avanzate senza complicare l’installazione.

Specifiche principali e velocità: 2.5GbE e 10GbE per la rete moderna

I nuovi modelli QSW-L2110 supportano sia 2,5GbE su porte RJ45 sia connessioni 10GbE tramite SFP+/RJ45 in alcune varianti. Questo consente di superare i limiti della gigabit ethernet senza la complessità dei sistemi enterprise.

Porte 2.5GbE RJ45 e moduli SFP+ su uno switch multi-gig.

Supporto multi-gig per attività intensive come backup e streaming.

Opzioni con porte SFP+ per collegamenti in fibra o DAC.

Throughput pensato per NAS QNAP e workstation ad alta richiesta.

Gestione semplificata: strumenti intuitivi e integrazione con QNAP

QNAP ha puntato sulla facilità d’uso. La serie L2110 offre una console web chiara e un’app di gestione che permette di configurare lo switch senza lunghe procedure.

Interfaccia grafica accessibile via browser.

Integrazione con QTS e con il sistema di monitoraggio dei dispositivi QNAP.

Funzioni essenziali preconfigurate: VLAN, QoS, LACP e monitoraggio del traffico.

Funzionalità di rete avanzate ma semplici

Anche le opzioni avanzate restano facili da gestire. È possibile applicare policy di traffico, isolare segmenti di rete e attivare il controllo multicast con pochi clic.

Design, installazione e modelli disponibili

I dispositivi sono pensati per essere compatti e adatti sia a scrivania sia a armadio rack. Alcune versioni puntano al funzionamento senza ventola per ambienti silenziosi.

Formati desktop e rack-mount adatti a postazioni e piccoli armadi.

Formati desktop e rack-mount in base al modello.

Alimentazione esterna o interna, a seconda della configurazione.

Materiali e dissipazione studiati per l’affidabilità 24/7.

Vantaggi pratici dell’upgrade a 2.5GbE/10GbE

Aggiornare la LAN con porte multi-gig porta benefici concreti su più fronti.

Migliore velocità nei trasferimenti verso NAS e server.

Riduzione dei tempi di backup e ripristino.

Maggiore qualità in streaming e videoconferenze ad alta definizione.

Supporto per più dispositivi senza colli di bottiglia sulla rete principale.

Chi dovrebbe considerare i QSW-L2110

La serie è indicata per chi cerca performance superiori alla gigabit e una gestione non complessa.

Home office con più dispositivi e NAS.

Piccole e medie imprese che vogliono scalare la rete.

Studi creativi e laboratori che trasferiscono grandi file multimediali.

Elementi da valutare prima dell’acquisto

Prima di comprare, è utile verificare compatibilità e cablaggio della rete.

Cat5e è sufficiente per 2,5GbE; per 10GbE serve cablaggio adeguato.

Controllare la presenza di porte SFP+ se si pianificano link in fibra.

Verificare l’integrazione con il proprio NAS o con il controller di rete esistente.

Valutare il consumo energetico e la rumorosità in base all’ambiente.

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