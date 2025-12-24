Stranger Things quinta stagione: tutte le canzoni e i brani principali

La nuova prima parte del gran finale di Stranger Things su Netflix torna a far parlare di sé anche per la selezione musicale. Le canzoni non sono solo sottofondo: guidano emozioni, rilanciano artisti e trasformano momenti della storia in icone della cultura pop.
La filosofia dietro la colonna sonora: perché ogni brano conta
La supervisione musicale di Nora Felder combina pezzi d’epoca e scelte meno scontate. I compositori Kyle Dixon e Michael Stein firmano le musiche originali. Qui segnaliamo invece i brani licenziati che trovate in scena o ai titoli di coda.
Stranger Things continua a usare canzoni per costruire atmosfera e rilanciare hit storiche nelle playlist degli ascoltatori.
Episodio 1 — Missione: brani simbolo e momenti sonori
La puntata che apre la stagione pesca in classici rock e pop per dare ritmo ai primi passi del finale.
- The Clash — Should I Stay or Should I Go
- Michael Jackson — Rockin’ Robin
- The Psychedelic Furs — Pretty in Pink
- Diana Ross — Upside Down (utilizzata anche nei titoli di coda)
- Kate Bush — Running Up That Hill
Questi brani aiutano a costruire contrasti: dalla tensione alla spensieratezza, con un richiamo agli anni ’80.
Episodio 2 — La scomparsa: atmosfere nostalgiche e scelte sorprendenti
Questo capitolo alterna melodie malinconiche a hit che riportano indietro nel tempo.
- ABBA — Fernando
- Kate Bush — Running Up That Hill
- The Chordettes — Mr. Sandman (presente ai titoli di coda)
L’uso ripetuto di Kate Bush rinforza temi emotivi della stagione. Il brano torna più volte, creando un filo sonoro riconoscibile.
Episodio 3 — La trappola: ritmo pop e atmosfere elettroniche
In questo episodio la colonna sonora gioca con contrasti tra orchestralità vintage e beat sintetici.
- Freddy Martin — To Each His Own
- Tiffany — I Think We’re Alone Now (anch’essa usata nei titoli di coda)
- Yello — Oh Yeah
Brani come quello di Tiffany possono riaccendere l’interesse del pubblico per gli anni ’80 e le hit da classifica.
Episodio 4 — Lo stregone: colonne sonore cinematografiche e nuove suggestioni
La puntata mescola temi da film con canzoni d’epoca per elevare la suspense e il tono favolistico.
- The Sherman Brothers — Higitus Figitus (da La spada nella roccia)
- Elmer Bernstein — Tema principale da La grande fuga
- The Chords — Sh-Boom (Life Could Be a Dream)
- Kate Bush — Running Up That Hill
Le tracce cinematografiche aggiungono un sapore epico e aiutano a collegare scene d’azione e momenti più intimi.
Impatto commerciale e curiosità su brani e utilizzi
Dopo la messa in onda, alcune canzoni tornano a scalare le classifiche streaming. È già successo con Kate Bush nella stagione precedente.
Nella première compare anche una canzone iconica degli anni ’80 che viene usata come segnale tra i personaggi. Questo tipo di scelta amplifica la narrativa visiva.
Attenzione ai titoli di coda, spesso ripropongono temi usati in scena e possono diventare virali sulle piattaforme musicali.
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.