Stranger Things quinta stagione: tutte le canzoni e i brani principali

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Che canzoni ci sono nella quinta stagione di ‘Stranger Things’?
La nuova prima parte del gran finale di Stranger Things su Netflix torna a far parlare di sé anche per la selezione musicale. Le canzoni non sono solo sottofondo: guidano emozioni, rilanciano artisti e trasformano momenti della storia in icone della cultura pop.

La filosofia dietro la colonna sonora: perché ogni brano conta

La supervisione musicale di Nora Felder combina pezzi d’epoca e scelte meno scontate. I compositori Kyle Dixon e Michael Stein firmano le musiche originali. Qui segnaliamo invece i brani licenziati che trovate in scena o ai titoli di coda.

Stranger Things continua a usare canzoni per costruire atmosfera e rilanciare hit storiche nelle playlist degli ascoltatori.

Episodio 1 — Missione: brani simbolo e momenti sonori

La puntata che apre la stagione pesca in classici rock e pop per dare ritmo ai primi passi del finale.

  • The Clash — Should I Stay or Should I Go

  • Michael Jackson — Rockin’ Robin

  • The Psychedelic Furs — Pretty in Pink

  • Diana Ross — Upside Down (utilizzata anche nei titoli di coda)

  • Kate Bush — Running Up That Hill

Questi brani aiutano a costruire contrasti: dalla tensione alla spensieratezza, con un richiamo agli anni ’80.

Episodio 2 — La scomparsa: atmosfere nostalgiche e scelte sorprendenti

Questo capitolo alterna melodie malinconiche a hit che riportano indietro nel tempo.

  • ABBA — Fernando

  • Kate Bush — Running Up That Hill

  • The Chordettes — Mr. Sandman (presente ai titoli di coda)

L’uso ripetuto di Kate Bush rinforza temi emotivi della stagione. Il brano torna più volte, creando un filo sonoro riconoscibile.

Episodio 3 — La trappola: ritmo pop e atmosfere elettroniche

In questo episodio la colonna sonora gioca con contrasti tra orchestralità vintage e beat sintetici.

  • Freddy Martin — To Each His Own

  • Tiffany — I Think We’re Alone Now (anch’essa usata nei titoli di coda)

  • Yello — Oh Yeah

Brani come quello di Tiffany possono riaccendere l’interesse del pubblico per gli anni ’80 e le hit da classifica.

Episodio 4 — Lo stregone: colonne sonore cinematografiche e nuove suggestioni

La puntata mescola temi da film con canzoni d’epoca per elevare la suspense e il tono favolistico.

  • The Sherman Brothers — Higitus Figitus (da La spada nella roccia)

  • Elmer Bernstein — Tema principale da La grande fuga

  • The Chords — Sh-Boom (Life Could Be a Dream)

  • Kate Bush — Running Up That Hill

Le tracce cinematografiche aggiungono un sapore epico e aiutano a collegare scene d’azione e momenti più intimi.

Impatto commerciale e curiosità su brani e utilizzi

Dopo la messa in onda, alcune canzoni tornano a scalare le classifiche streaming. È già successo con Kate Bush nella stagione precedente.

Nella première compare anche una canzone iconica degli anni ’80 che viene usata come segnale tra i personaggi. Questo tipo di scelta amplifica la narrativa visiva.

Attenzione ai titoli di coda, spesso ripropongono temi usati in scena e possono diventare virali sulle piattaforme musicali.

