Newsletter

Connettersi

Selma Blair arrestata e ricoverata dopo aver tentato di aprire il portellone di un aereo

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Selma Blair arrestata e ricoverata dopo aver tentato di aprire il portellone di un aereo
WhatsApp

Attimi di caos su un volo da Los Angeles a New York hanno coinvolto l’attrice Selma Blair, trasferendo l’attenzione dai red carpet alle aule di tribunale e agli ospedali. L’episodio ha scatenato interventi della polizia aeroportuale, una valutazione medica e accuse penali che ora dovranno essere chiarite.

Come sono andati i fatti a bordo del volo Delta

Secondo le prime segnalazioni, il disturbo è iniziato mentre l’aereo era ancora in quota. Testimoni parlano di un comportamento agitato e di un tentativo di manomettere una porta.

Corridoio di un aereo con assistenti di volo in azione
Il personale di cabina avrebbe cercato di fermare l’episodio mentre l’aereo era in quota.

  • Il personale di cabina avrebbe cercato di fermare la situazione.

  • Sarebbero avvenuti contatti fisici tra l’attrice e membri dell’equipaggio.

  • Due assistenti di volo avrebbero riportato ferite, uno è stato portato in ospedale.

All’atterraggio al JFK, le autorità hanno identificato la passeggera al centro dell’episodio e l’hanno tratta in custodia. Successivamente è stata trasferita per accertamenti sanitari.

Accuse, cauzione e prossime udienze

La vicenda ha subito sviluppi legali rapidi. A seguito dell’arresto, a carico dell’attrice sono state formulate accuse penali.

  • Accusa principale: aggressione di secondo grado.

  • Presunta aggressione anche a operatori di sicurezza e personale sanitario.

  • Rilascio su cauzione dopo il versamento di circa 80.000 dollari.

È stata fissata una data di comparizione in tribunale. Anche l’FBI avrebbe preso visione del caso, secondo fonti investigative.

La versione del team: un’improvvisa emergenza medica

Il portavoce di Selma Blair ha attribuito l’episodio a un problema di salute improvviso. Ha definito l’evento un’emergenza medica che ha richiesto intervento immediato.

Valutazione medica a bordo con barella e operatori sanitari
Dopo l’atterraggio l’attrice è stata trasferita per accertamenti sanitari.

Il comunicato indica che, una volta a terra, l’attrice ha ricevuto cure e che le sue condizioni sono stabili. I dettagli clinici non sono stati resi pubblici.

Comunicazioni ufficiali e reazioni

  • Il rappresentante ha chiesto rispetto per la privacy medica.

  • Non è escluso che ulteriori esami chiariscano la dinamica dei fatti.

  • Le autorità proseguono le indagini per determinare responsabilità penali.

Il percorso di salute di Selma Blair e i precedenti legati ai viaggi

Negli ultimi anni l’attrice ha reso pubblica la diagnosi di sclerosi multipla. Ha condiviso lotte personali e momenti di ripresa.

Nel 2016 era già emerso un altro episodio controverso a bordo di un aereo. All’epoca, Blair aveva collegato il proprio comportamento all’uso di farmaci e alcol.

Più di recente ha lavorato su progetti documentaristici e cinematografici. Nei mesi scorsi aveva annunciato un nuovo documentario che tocca eventi e polemiche personali.

Cosa cambia per la carriera

  • Il caso potrebbe spostare il focus mediatico dalla sua attività artistica.

  • Produzioni future potrebbero attendere gli sviluppi legali e sanitari.

  • La vicenda riapre il dibattito su salute mentale e viaggi aerei.

Elementi chiave ancora da chiarire nelle indagini

Le autorità aeroportuali e gli inquirenti devono ricostruire la sequenza esatta degli eventi. Rimangono punti oscuri e testimonianze da verificare.

  • Conferma dei comportamenti a bordo e delle responsabilità.

  • Esami medici che possano chiarire lo stato dell’attrice al momento dei fatti.

  • Eventuali filmati o registrazioni aeree utili alle indagini.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Attore di Mission: Impossible collassa in pubblico, come sta ora

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXing