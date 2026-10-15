La produzione di Miami Vice ’85 è ufficialmente partita e le prime immagini hanno già acceso il dibattito. Michael B. Jordan è stato mostrato come Ricardo Tubbs e Austin Butler come Sonny Crockett, segnando l’inizio di un nuovo capitolo ispirato alla serie cult degli anni Ottanta.

Il primo impatto con i nuovi Crockett e Tubbs

Le foto rilasciate da Universal mostrano due interpreti pronti a raccogliere un’eredità ingombrante. Nel pubblico, i nomi di Don Johnson e Philip Michael Thomas restano scolpiti nella memoria collettiva.

Le prime foto di set mostrano i look dei nuovi protagonisti.

Questa nuova coppia punta a rispettare il codice stilistico della serie originale. Ma l’intenzione sembra essere anche quella di modernizzare la dinamica tra i personaggi.

Perché il 1985 è più che una data

Il film si ispirerà principalmente al pilot e alla prima stagione. La scelta è chiara: tornare nella Miami della metà degli anni Ottanta.

Atmosfera: lusso ostentato e vita notturna.

Temi: droga, corruzione e confini morali labili.

Estetica: colori pastello, neon e automobili sportive.

Il titolo, Miami Vice ’85, non è un semplice riferimento temporale. Fa parte della promessa narrativa ed estetica del film.

Il regista e il tono d’azione: Joseph Kosinski

Dietro la macchina da presa c’è Joseph Kosinski, reduce da Top Gun: Maverick e F1. Il suo approccio visivo potrebbe rimodellare l’immagine della serie.

La sceneggiatura porta la firma di Dan Gilroy. Eric Warren Singer aveva lavorato in passato su una versione alternativa del copione.

Kosinski produce insieme a Dylan Clark, e Universal ha già fissato l’uscita negli USA per il 19 maggio 2028.

Cast: nomi noti e talenti emergenti

Oltre ai due protagonisti, il cast si amplia con figure già riconoscibili e nuove promesse.

Alden Ehrenreich

Whitney Peak

Camila Morrone

Danny Ramirez

John Leguizamo

Andrew Schulz

Edi Gathegi

Walton Goggins

André Holland

Michael Irby

Per Michael B. Jordan il progetto arriva in un periodo movimentato: è reduce da Sinners e lavora a Il caso Thomas Crown, dove recita e dirige. Austin Butler sarà invece tra i protagonisti di Enemies, produzione A24.

Cosa ci si può aspettare dallo stile e dalla narrazione

Il film sembra voler riprendere il DNA visivo della serie senza limitarsi a una semplice copia. Aspettatevi:

L’estetica pastello e i neon sono al centro del reboot.

Sequenze d’azione studiate sul ritmo e sulla velocità.

Un equilibrio tra nostalgia e aggiornamento tematico.

Riferimenti alla cultura anni Ottanta integrati nella trama.

Al centro rimangono due detective sotto copertura, il cui mestiere sfuma spesso nella doppia vita. Il racconto promette di esplorare quel confine sottile tra legge e mondi criminali.

Tempistiche e prime mosse della promozione

Universal ha già svelato la data d’uscita americana, segno che la promozione inizierà a breve. Le immagini di set pubblicate finora fungono da primo assaggio per il pubblico e per i fan storici.

Il progetto unisce un regista abituato a spettacoli visivi e un materiale di partenza molto iconico. La sfida sarà rendere riconoscibile Miami Vice senza tradirne l’anima originale.

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