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Nike, campagna diretta da Pablo Rochat: strana e divertentissima

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Di : Davide Caruso

La strana (e divertentissima) campagna di Nike diretta da Pablo Rochat
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Una nuova campagna Nike rompe con la retorica classica del brand e preferisce l’assurdo come linguaggio. Il lavoro, firmato dal regista e creativo Pablo Rochat per Nike Sportswear, mette in scena situazioni paradossali che costringono lo spettatore a fermarsi e a guardare con attenzione.

La firma di Pablo Rochat: minimalismo e umorismo visivo

Rochat è noto per un approccio visivo essenziale. Qui sceglie gag silenziose e immagini che funzionano come piccoli rompicapi. Non si tratta di storie lineari. Ogni scatto è pensato per essere riconoscibile e, allo stesso tempo, destabilizzante.

Il risultato è una cifra stilistica chiara: poco dialogo, molto sguardo, ironia sottile e composizioni pulite.

Scene bizzarre che catturano l’attenzione

La campagna, legata alla gamma Air Max, mette in scena momenti facilmente memorizzabili. Le immagini giocano con l’equilibrio, la gravità e l’ordinario rovesciato.

  • Un ragazzo cammina su una betoniera come fosse un tapis roulant.

  • Una persona si regge su un palo della luce in mezzo alla città.

  • Una ragazza sfila su un tapis roulant tra passanti indifferenti.

Questi esempi puntano a creare una sensazione di straniamento. Lo spettatore riconosce la scena, ma non la comprende pienamente.

Come la campagna reinterpreta il concetto «Above the Influence»

Il claim non è solo uno slogan. Diventa una linea guida estetica. Stare «above the influence» vuol dire superare le aspettative, rifiutare il banale e seguire un proprio codice estetico.

Per Nike, questo si traduce in una comunicazione che valorizza l’indipendenza creativa e l’originalità.

Tecniche visive: effetti pratici e realismo

La scelta tecnica evita l’enfasi digitale. Molto del lavoro appare ottenuto con mezzi concreti. Si percepisce l’uso di trucchi pratici e set minimalisti.

Questa scelta amplifica l’effetto straniante. Quando qualcosa sembra reale, ma non dovrebbe esserlo, l’impatto emotivo cresce.

Installazioni e materiale di backstage

Sul profilo del regista compargono sculture in movimento e immagini quasi da backstage. Sono elementi che estendono il mondo della campagna.

  • Sculture che prendono vita in spazi urbani.

  • Scatti dietro le quinte che mostrano il set e il mood.

  • Fotografie che trasformano l’ordinario in surreale.

Questi materiali rafforzano l’idea di un progetto coerente e curato nei dettagli.

Perché questa scelta funziona nei contesti digitali

Immagini bizzarre e concise si adattano bene ai flussi social. Su piattaforme come Google Discover o News, il feed premia contenuti che fermano lo scorrimento.

La campagna sfrutta questo meccanismo: arresta l’occhio e stimola la condivisione.

Identità visiva e coerenza di marca

Nonostante l’apparente stravaganza, il progetto rimane allineato all’immaginario Nike. La pulizia formale e l’immediatezza visiva sono elementi ormai radicati nel brand.

Affidare la direzione a un autore riconoscibile come Rochat è stata una scelta strategica. Si ottiene così una voce contemporanea e distintiva.

Elementi chiave da notare per professionisti e appassionati

La campagna offre spunti interessanti per chi lavora in creatività e comunicazione.

  1. Uso del paradosso per aumentare la memorabilità.

  2. Minimo narrativo, massimo effetto visivo.

  3. Predilezione per tecniche pratiche al posto del CGI.

  4. Coerenza tra prodotto (Air Max) e universo estetico.

Questi punti sintetizzano perché la campagna può essere studiata come caso pratico.

Reazioni e possibile impatto

Il tono asciutto e l’assenza di spiegazioni invitano alla discussione. Alcuni spettatori vedranno solo stranezza. Altri coglieranno la sottigliezza del messaggio.

In ogni caso, l’operazione riesce nell’obiettivo di rendersi riconoscibile e difficile da ignorare.

Prospettive per future campagne sportive

Il progetto apre la strada a un uso più audace dell’assurdo nella pubblicità sportiva. Non tutte le aziende possono permettersi questo linguaggio.

Ma per brand come Nike, con un forte heritage, sperimentare è parte della strategia comunicativa.

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