Nike, campagna diretta da Pablo Rochat: strana e divertentissima

Una nuova campagna Nike rompe con la retorica classica del brand e preferisce l’assurdo come linguaggio. Il lavoro, firmato dal regista e creativo Pablo Rochat per Nike Sportswear, mette in scena situazioni paradossali che costringono lo spettatore a fermarsi e a guardare con attenzione.

La firma di Pablo Rochat: minimalismo e umorismo visivo

Rochat è noto per un approccio visivo essenziale. Qui sceglie gag silenziose e immagini che funzionano come piccoli rompicapi. Non si tratta di storie lineari. Ogni scatto è pensato per essere riconoscibile e, allo stesso tempo, destabilizzante.

Il risultato è una cifra stilistica chiara: poco dialogo, molto sguardo, ironia sottile e composizioni pulite.

Scene bizzarre che catturano l’attenzione

La campagna, legata alla gamma Air Max, mette in scena momenti facilmente memorizzabili. Le immagini giocano con l’equilibrio, la gravità e l’ordinario rovesciato.

Un ragazzo cammina su una betoniera come fosse un tapis roulant.

Una persona si regge su un palo della luce in mezzo alla città.

Una ragazza sfila su un tapis roulant tra passanti indifferenti.

Questi esempi puntano a creare una sensazione di straniamento. Lo spettatore riconosce la scena, ma non la comprende pienamente.

Come la campagna reinterpreta il concetto «Above the Influence»

Il claim non è solo uno slogan. Diventa una linea guida estetica. Stare «above the influence» vuol dire superare le aspettative, rifiutare il banale e seguire un proprio codice estetico.

Per Nike, questo si traduce in una comunicazione che valorizza l’indipendenza creativa e l’originalità.

Tecniche visive: effetti pratici e realismo

La scelta tecnica evita l’enfasi digitale. Molto del lavoro appare ottenuto con mezzi concreti. Si percepisce l’uso di trucchi pratici e set minimalisti.

Questa scelta amplifica l’effetto straniante. Quando qualcosa sembra reale, ma non dovrebbe esserlo, l’impatto emotivo cresce.

Installazioni e materiale di backstage

Sul profilo del regista compargono sculture in movimento e immagini quasi da backstage. Sono elementi che estendono il mondo della campagna.

Sculture che prendono vita in spazi urbani.

Scatti dietro le quinte che mostrano il set e il mood.

Fotografie che trasformano l’ordinario in surreale.

Questi materiali rafforzano l’idea di un progetto coerente e curato nei dettagli.

Perché questa scelta funziona nei contesti digitali

Immagini bizzarre e concise si adattano bene ai flussi social. Su piattaforme come Google Discover o News, il feed premia contenuti che fermano lo scorrimento.

La campagna sfrutta questo meccanismo: arresta l’occhio e stimola la condivisione.

Identità visiva e coerenza di marca

Nonostante l’apparente stravaganza, il progetto rimane allineato all’immaginario Nike. La pulizia formale e l’immediatezza visiva sono elementi ormai radicati nel brand.

Affidare la direzione a un autore riconoscibile come Rochat è stata una scelta strategica. Si ottiene così una voce contemporanea e distintiva.

Elementi chiave da notare per professionisti e appassionati

La campagna offre spunti interessanti per chi lavora in creatività e comunicazione.

Uso del paradosso per aumentare la memorabilità. Minimo narrativo, massimo effetto visivo. Predilezione per tecniche pratiche al posto del CGI. Coerenza tra prodotto (Air Max) e universo estetico.

Questi punti sintetizzano perché la campagna può essere studiata come caso pratico.

Reazioni e possibile impatto

Il tono asciutto e l’assenza di spiegazioni invitano alla discussione. Alcuni spettatori vedranno solo stranezza. Altri coglieranno la sottigliezza del messaggio.

In ogni caso, l’operazione riesce nell’obiettivo di rendersi riconoscibile e difficile da ignorare.

Prospettive per future campagne sportive

Il progetto apre la strada a un uso più audace dell’assurdo nella pubblicità sportiva. Non tutte le aziende possono permettersi questo linguaggio.

Ma per brand come Nike, con un forte heritage, sperimentare è parte della strategia comunicativa.

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