ASICS Gel-Resolution 5 torna in collaborazione con Little Tokyo Table Tennis

Una nuova interpretazione della classica scarpa da tennis di ASICS unisce tecnica e immaginario creativo. La collaborazione con il collettivo californiano Little Tokyo Table Tennis porta alla luce una versione rivisitata della GEL-RESOLUTION 5, pensata per chi cerca performance e carattere visivo in campo e fuori.
Rilettura estetica: tra velocità e semplicità
Il progetto reinventa gli elementi iconici della silhouette. La stripe ASICS diventa trasparente e sfumata.
La rimozione della Tiger Stripe sul lato mediale sottolinea un approccio essenziale al design. Motivi ispirati al mondo del ping pong appaiono in modo discreto su pannelli interni ed esterni.
- Puntali con texture goffrata e loghi LTTT e 40++++.
- Air bubbles sfumate per richiamare il linguaggio visivo del brand.
- Stripe trasparente che allunga la dinamica della tomaia.
Materiali scelti e simbolismi
Il poliuretano attraversa la concept art della scarpa come elemento narrativo. Serve a raccontare la dualità su cui LTTT costruisce il proprio immaginario: mente e corpo, racchetta e pallina.
Le solette interne ospitano grafiche originali create dal collettivo. Sulla linguetta convivono i marchi dei due partner e il Kanji di Little Tokyo Table Tennis, ricamato accanto al rilievo “40++++”.
Due palette, due caratteri
La release offre due varianti cromatiche con approcci distinti ai materiali.
Versione verde brillante
- Maglia intrecciata giallo-verde.
- Pannelli in TPU trasparente che lasciano intravedere la texture.
- Dettagli argentati e una gabbia tallone che sfuma verso un blu ghiaccio.
Versione bianca
- Rete ampia e altamente traspirante.
- Sistema di allacciatura rosso come elemento di contrasto.
- Intersuola nera con ammortizzazione FF BLAST PLUS e suola in gomma naturale.
Dotazione e comfort
Ogni paio include due tipologie di lacci per adattare la calzata alle preferenze.
- Versione elastica con fermalaccio ASICS.
- Versione senza nodo per una soluzione rapida e pratica.
- Finiture pensate per l’utilizzo sul campo e per il look urbano.
Campagna di lancio e distribuzione
Lo storytelling visivo della campagna è stato girato a Los Angeles. Il filmato segue un gruppo di amici a bordo di un autobus charter, diretti dai locali LTTT verso centri comunitari storici del sud California.
I luoghi protagonisti includono le strutture OCTTA e LATTA, simboli della scena del tennistavolo locale.
- Data di uscita: 25 luglio.
- Punti vendita: lttt.life, asics.com e selezionati rivenditori autorizzati.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.