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ASICS Gel-Resolution 5 torna in collaborazione con Little Tokyo Table Tennis

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

ASICS e Little Tokyo Table Tennis tornano insieme con la GEL-RESOLUTION™ 5
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Una nuova interpretazione della classica scarpa da tennis di ASICS unisce tecnica e immaginario creativo. La collaborazione con il collettivo californiano Little Tokyo Table Tennis porta alla luce una versione rivisitata della GEL-RESOLUTION 5, pensata per chi cerca performance e carattere visivo in campo e fuori.

Rilettura estetica: tra velocità e semplicità

Il progetto reinventa gli elementi iconici della silhouette. La stripe ASICS diventa trasparente e sfumata.

La rimozione della Tiger Stripe sul lato mediale sottolinea un approccio essenziale al design. Motivi ispirati al mondo del ping pong appaiono in modo discreto su pannelli interni ed esterni.

  • Puntali con texture goffrata e loghi LTTT e 40++++.

  • Air bubbles sfumate per richiamare il linguaggio visivo del brand.

  • Stripe trasparente che allunga la dinamica della tomaia.

Materiali scelti e simbolismi

Il poliuretano attraversa la concept art della scarpa come elemento narrativo. Serve a raccontare la dualità su cui LTTT costruisce il proprio immaginario: mente e corpo, racchetta e pallina.

Le solette interne ospitano grafiche originali create dal collettivo. Sulla linguetta convivono i marchi dei due partner e il Kanji di Little Tokyo Table Tennis, ricamato accanto al rilievo “40++++”.

Due palette, due caratteri

La release offre due varianti cromatiche con approcci distinti ai materiali.

Versione verde brillante

  • Maglia intrecciata giallo-verde.

  • Pannelli in TPU trasparente che lasciano intravedere la texture.

  • Dettagli argentati e una gabbia tallone che sfuma verso un blu ghiaccio.

Versione bianca

  • Rete ampia e altamente traspirante.

  • Sistema di allacciatura rosso come elemento di contrasto.

  • Intersuola nera con ammortizzazione FF BLAST PLUS e suola in gomma naturale.

Dotazione e comfort

Ogni paio include due tipologie di lacci per adattare la calzata alle preferenze.

  • Versione elastica con fermalaccio ASICS.

  • Versione senza nodo per una soluzione rapida e pratica.

  • Finiture pensate per l’utilizzo sul campo e per il look urbano.

Campagna di lancio e distribuzione

Lo storytelling visivo della campagna è stato girato a Los Angeles. Il filmato segue un gruppo di amici a bordo di un autobus charter, diretti dai locali LTTT verso centri comunitari storici del sud California.

I luoghi protagonisti includono le strutture OCTTA e LATTA, simboli della scena del tennistavolo locale.

  • Data di uscita: 25 luglio.

  • Punti vendita: lttt.life, asics.com e selezionati rivenditori autorizzati.

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