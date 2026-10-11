Tesla ha ampliato la disponibilità della sua app per servizi di mobilità autonoma, permettendo agli utenti in più Paesi di scaricarla direttamente dagli store. L’annuncio segna un passo in avanti per l’ecosistema software della casa di Elon Musk, anche se le auto Robotaxi e il Cybercab non sono ancora una realtà sulle strade europee.

Dove è scaricabile l’app Tesla Robotaxi e quali dispositivi sono supportati

La nuova versione dell’app Tesla Robotaxi è finalmente disponibile su App Store e Google Play in diversi mercati internazionali. Dopo la versione Android rilasciata in primavera, è terminata l’esclusiva per iPhone.

Paesi con disponibilità pubblica: Regno Unito, Australia, Germania, Italia, Svezia e Singapore .

. Compatibilità: dispositivi iOS e Android.

Funzionalità base: prenotazione corse nelle aree operative e gestione dell’account.

Chiunque scarichi l’app può configurarla e prenotare una corsa, a condizione di trovarsi fisicamente in una delle zone servite dal servizio.

Le flotte attive oggi: città USA e il focus su Austin

Nonostante l’app sia scaricabile in molte nazioni, le auto Robotaxi continuano a circolare quasi esclusivamente negli Stati Uniti. Il roll-out fisico rimane limitato.

Le flotte Robotaxi sono attive principalmente in città statunitensi come Austin e Miami.

Città dove il servizio è attivo: Austin, San Francisco, Dallas, Houston, Miami, Orlando e Tampa.

Cybercab (veicolo senza volante): operativo principalmente ad Austin.

Alcuni esemplari di Cybercab sono stati osservati anche in mercati attivi come Miami e Dallas, ma non fanno parte di una distribuzione stabile. Recentemente, ad Austin sono stati ampliati gli orari: le corse commerciali ora arrivano fino alle 23:00.

Il nodo normativo che frena l’arrivo in Europa

Il fattore chiave che rallenta l’espansione del servizio oltre oceano è legislativo. In Europa manca ancora un quadro comune per autorizzare la guida completamente autonoma.

La normativa europea sulla guida autonoma è ancora in fase di definizione.

Approvazione a livello comunitario: assente per il sistema Full Self Driving (FSD) in modalità supervisionata.

Regolamentazione dei Robotaxi: ancora in fase di discussione tra gli Stati membri e le istituzioni UE.

Le dichiarazioni di intenzione non bastano: anche se Elon Musk ha suggerito l’arrivo del Cybercab in Europa, non esiste al momento una tabella di marcia ufficiale. La normativa è l’ostacolo principale.

Strategia di Tesla: espansione graduale e attenzione al mercato interno

Nel breve periodo Tesla sembra puntare a una maggiore copertura territoriale all’interno degli Usa, prima di spingere sull’internazionalizzazione del servizio Robotaxi.

Obiettivo immediato: aumentare le zone servite nelle città statunitensi.

Obiettivo a medio termine: ottenere approvazioni e partnership per lanciare flotte fuori dagli USA.

Come utilizzare ora l’app se vivi in Europa

Scarica e registra l’app prima di un viaggio negli Stati Uniti.

Configura profilo e metodi di pagamento in anticipo.

Controlla nelle impostazioni se la tua area di destinazione è tra quelle coperte.

Questa strategia rende l’app uno strumento pratico per i viaggiatori. In attesa di sviluppi normativi, la presenza dell’app negli store esteri resta utile per chi intende provare il servizio durante un soggiorno negli USA.

Impatto sui consumatori e osservazioni sul futuro della guida autonoma

L’apparizione dell’app in mercati internazionali rappresenta un cambiamento importante per l’esperienza utente. Tuttavia, la diffusione reale delle flotte dipenderà dalle autorizzazioni locali e dalle decisioni politiche.

Per gli utenti: maggiore accesso alle prenotazioni e migliore fruibilità del servizio.

Per i regolatori: necessità di bilanciare sicurezza, responsabilità e innovazione.

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