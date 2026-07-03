Matt Damon entra nello show di Jimmy Kimmel dentro un vero cavallo di Troia

Il late show di Jimmy Kimmel si è trasformato in teatro improvvisato quando un gigantesco cavallo di legno ha varcato la porta dello studio, ribaltando il copione dell’ultima puntata prima della pausa estiva e scatenando una gag che i fan aspettavano da tempo.

Ingresso spettacolare: il cavallo nascosto e la sorpresa in studio

Durante il monologo Kimmel è stato interrotto da un corriere che ha portato due cavalli in cartone, uno enorme e uno più piccolo. Il presentatore ha finto di non sapere nulla dell’arrivo. Poi, dal cavallo ridotto, è sbucato Matt Damon sotto gli applausi del pubblico.

Subito la scena è diventata uno sketch: Damon si è presentato come un ospite che si era nascosto nel cavallo per entrare nello show. Kimmel ha risposto con fastidio e ironia, accusando l’attore di aver violato la proprietà dello studio. La tensione comica è salita quando sono partiti scambi di battute pungenti e frecciate sul passato.

La battaglia a colpi di tubi da piscina e battute taglienti

Lo scontro è diventato fisico e surreale. I due hanno impugnato tubi gonfiabili da piscina trasformandoli in armi di scena. Le prese in giro hanno toccato anche la sfera personale, con insulti scherzosi rivolti ai familiari e alla carriera.

I tubi gonfiabili hanno trasformato lo studio in un ring comico.

Kimmel ha continuato a ribadire che l’irruzione non lo rendeva un ospite ufficiale.

Damon ha celebrato il momento come un raro secondo di puro intrattenimento.

Il pubblico in studio e a casa ha seguito divertito, mentre i due protagonisti hanno giocato con i ruoli: il conduttore, infastidito ma padrone della scena; l’attore, intraprendente e provocatorio.

Promozione a sorpresa: Nolan, il film e la data d’uscita

Dietro la trovata c’era una motivazione promozionale. Damon ha spiegato che la sua apparizione mirava a pubblicizzare The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, atteso nelle sale il 17 luglio.

La scelta del cavallo di legno è stata un chiaro richiamo al mito e allo stile spettacolare che circonda la pellicola. Kimmel ha ironizzato sull’espediente, definendolo una trovata triste e disperata, e l’attore ha contrattaccato difendendo il gesto come parte della campagna promozionale.

Una “faida” costruita a colpi di gag: l’origine del conflitto

La rivalità scenica tra Damon e Kimmel non è nuova. Ha radici lontane e si è trasformata in uno schema ricorrente del programma. Ogni volta che l’attore appare in televisione, il conduttore gioca la carta dell’esclusione e dell’ironia, creando un siparietto atteso dagli spettatori.

Momenti chiave della loro storia comica

Il gioco iniziale prevedeva che Kimmel simulasse la cancellazione di Damon dalla scaletta.

La gag si è ripetuta per anni, consolidando l’immagine di una rivalità amichevole.

Altri volti di Hollywood, come Ben Affleck, sono stati coinvolti per amplificare lo sketch.

Apparizioni passate e impegno benefico

Nonostante la presa in giro, il rapporto tra i due include anche momenti sinceri. L’anno scorso Damon è tornato sotto i riflettori insieme a Kimmel partecipando a Who Wants to Be a Millionaire, dove ha giocato con Ken Jennings.

La coppia ha vinto il milione di dollari e ha destinato l’intero importo a Water.org, l’organizzazione no profit fondata da Damon che porta acqua potabile a comunità bisognose.

Kimmel, con la solita ironia, ha commentato con humour quel momento televisivo, sottolineando il contrasto tra la posta in gioco e la drammaticità della scena.

Cosa resta di questa incursione per il pubblico e per il film

Lo sketch ha avuto un duplice effetto: ha intrattenuto gli spettatori e ha portato attenzione mediatica su The Odyssey. L’espediente del cavallo, oltre a essere visivamente memorabile, ha riattivato la “faida” che i fan seguono da anni.

Per il team promozionale del film si tratta di una mossa che mescola viralità e tradizione televisiva. Il risultato? Più conversazione online e curiosità attorno all’uscita del 17 luglio.

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