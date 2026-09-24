È uscito il primo trailer de Le nuove disavventure di Cliff Booth, il progetto che riporta sotto i riflettori Brad Pitt in un racconto ambientato nella Hollywood del 1977. Il film, scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher, promette uno sguardo più cupo e più sporco su un personaggio già amato dal pubblico.

Un trailer che apre la porta a una Hollywood diversa

Le immagini mostrano Cliff in spazi diversi: sale cinematografiche, bar, piste da demolition derby. Il montaggio suggerisce un ritmo serrato.

Il trailer mostra scene nei demolition derby che richiamano la Hollywood anni Settanta.

Non manca la violenza tipica del mondo tarantiniano: sicari con asce, valigie piene di soldi e scontri tra gang. La colonna sonora aiuta a definire l’epoca.

Rock and Roll dei Led Zeppelin accompagna alcune scene, sottolineando il tono rock e nostalgico della pellicola.

Chi è oggi Cliff Booth: un uomo fuori dagli schemi

Cliff non è più l’eterno controfigura di Rick Dalton. La sua vita professionale è cambiata.

Lavora come freelance per gli studi.

Agisce spesso come “risolutore” per problemi sporchi.

Ha perso il ruolo stabile che aveva accanto a Dalton.

Il trailer lascia intendere che Cliff navigherà tra situazioni ancora più pericolose. Il tono rimane ironico, ma la posta in gioco sembra aumentata.

Cast e squadra: nomi importanti sullo schermo e dietro la macchina da presa

Oltre a Brad Pitt, il cast include volti noti e caratteristi robusti. Tra gli interpreti compaiono:

La strategia di rilascio prevede prima le sale, poi il debutto su Netflix.

Scott Caan

Elizabeth Debicki

Yahya Abdul-Mateen II

Peter Weller

Carla Gugino

Holt McCallany

JB Tadena

Timothy Olyphant, nel ruolo dell’attore western James Stacy

La sceneggiatura porta la firma di Quentin Tarantino, ma la regia è stata affidata a David Fincher. Si tratta di una nuova collaborazione tra Fincher e Pitt, già noti per film come Seven e Fight Club.

Date di uscita e strategia di rilascio: cinema e streaming

La distribuzione combina sala e piattaforma. Il film arriverà nelle sale prima di sbarcare online.

Uscita cinematografica: 25 novembre .

. Debutto su Netflix: 23 dicembre.

Questa finestra temporale punta a sfruttare il flusso delle feste di fine anno e l’attenzione mediatica di stagione.

Atmosfera, richiami e cosa lascia immaginare il teaser

Il linguaggio visivo ricorda il cinema di genere degli anni Settanta. Le scene colpiscono per contrasti e dettagli.

Si intuisce un mix di umorismo nero, tensione e personaggi ambigui. Le vicende sembrano amplificare il registro tarantiniano.

Il film si presenta come un sequel non convenzionale, focalizzato su un comprimario che diventa protagonista assoluto.

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