È uscito il primo trailer de Le nuove disavventure di Cliff Booth, il progetto che riporta sotto i riflettori Brad Pitt in un racconto ambientato nella Hollywood del 1977. Il film, scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher, promette uno sguardo più cupo e più sporco su un personaggio già amato dal pubblico.
Un trailer che apre la porta a una Hollywood diversa
Le immagini mostrano Cliff in spazi diversi: sale cinematografiche, bar, piste da demolition derby. Il montaggio suggerisce un ritmo serrato.
Non manca la violenza tipica del mondo tarantiniano: sicari con asce, valigie piene di soldi e scontri tra gang. La colonna sonora aiuta a definire l’epoca.
Rock and Roll dei Led Zeppelin accompagna alcune scene, sottolineando il tono rock e nostalgico della pellicola.
Chi è oggi Cliff Booth: un uomo fuori dagli schemi
Cliff non è più l’eterno controfigura di Rick Dalton. La sua vita professionale è cambiata.
- Lavora come freelance per gli studi.
- Agisce spesso come “risolutore” per problemi sporchi.
- Ha perso il ruolo stabile che aveva accanto a Dalton.
Il trailer lascia intendere che Cliff navigherà tra situazioni ancora più pericolose. Il tono rimane ironico, ma la posta in gioco sembra aumentata.
Cast e squadra: nomi importanti sullo schermo e dietro la macchina da presa
Oltre a Brad Pitt, il cast include volti noti e caratteristi robusti. Tra gli interpreti compaiono:
- Scott Caan
- Elizabeth Debicki
- Yahya Abdul-Mateen II
- Peter Weller
- Carla Gugino
- Holt McCallany
- JB Tadena
- Timothy Olyphant, nel ruolo dell’attore western James Stacy
La sceneggiatura porta la firma di Quentin Tarantino, ma la regia è stata affidata a David Fincher. Si tratta di una nuova collaborazione tra Fincher e Pitt, già noti per film come Seven e Fight Club.
Date di uscita e strategia di rilascio: cinema e streaming
La distribuzione combina sala e piattaforma. Il film arriverà nelle sale prima di sbarcare online.
- Uscita cinematografica: 25 novembre.
- Debutto su Netflix: 23 dicembre.
Questa finestra temporale punta a sfruttare il flusso delle feste di fine anno e l’attenzione mediatica di stagione.
Atmosfera, richiami e cosa lascia immaginare il teaser
Il linguaggio visivo ricorda il cinema di genere degli anni Settanta. Le scene colpiscono per contrasti e dettagli.
Si intuisce un mix di umorismo nero, tensione e personaggi ambigui. Le vicende sembrano amplificare il registro tarantiniano.
Il film si presenta come un sequel non convenzionale, focalizzato su un comprimario che diventa protagonista assoluto.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.