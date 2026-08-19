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Bluetooth LE 7,5 Mbps: audio wireless ad alta risoluzione

Aggiornato il :

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Di : Serena Gualtieri

Auricolari wireless e smartphone con visualizzazione di onde sonore su display moderno
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Un salto nella capacità di trasmissione del Bluetooth LE promette di cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica senza fili. L’aumento della velocità fino a 7,5 Mbps apre la porta all’audio wireless ad alta risoluzione, riducendo compromessi su qualità e latenza. Questo aggiornamento interessa produttori, chipmaker e appassionati audio, e potrebbe ridefinire gli standard degli auricolari e degli speaker Bluetooth nei prossimi anni.

Perché 7,5 Mbps è un traguardo importante per l’audio wireless

Aumentare la banda disponibile significa trasmettere più dati per secondo. Con 7,5 Mbps diventa possibile supportare bit rate più elevati e codec più evoluti. Ciò limita la necessità di compressioni aggressive e preserva dettagli sonori prima riservati solo all’audio cablato o alle soluzioni wireless professionali.

  • Maggiore risoluzione sonora: frequenze di campionamento e profondità di bit superiori.

  • Minore compressione: qualità percepita più fedele alla registrazione originale.

  • Possibilità di audio multicanale: trasmissione simultanea di flussi stereo o surround.

Le tecnologie che rendono possibile il salto di velocità

Il progresso non deriva da un singolo elemento, ma dall’integrazione di più tecnologie.

Circuito integrato Bluetooth con componenti elettronici ad alta tecnologia
I nuovi chip Bluetooth integrano tecnologie avanzate per raggiungere velocità superiori

Codec più efficienti

I codec moderni come LC3 e LC3plus ottimizzano l’uso della banda. LC3plus in particolare è pensato per offrire migliore qualità a bit rate più bassi, ma beneficia anch’esso di maggiore throughput.

Canali isocroni e PHY migliorati

L’uso di canali isocroni (Isochronous Channels) facilita il trasporto di flussi audio sincronizzati. Miglioramenti a livello fisico (PHY) permettono trasmissioni più veloci e stabili, riducendo errori e ritrasmissioni.

Hardware e firmware aggiornati

I chip Bluetooth devono gestire buffer più grandi e algoritmi di codifica più complessi. Questo richiede nuovi SoC o aggiornamenti firmware nei dispositivi esistenti.

Quali benefici concreti per gli ascoltatori

  • Audio ad alta risoluzione: supporto a sample rate più elevati e maggiore profondità di bit.

  • Riduzione della latenza: essenziale per gaming e video.

  • Migliore esperienza in ambienti affollati grazie a throughput più stabile.

  • Maggiore flessibilità per funzioni avanzate come audio multipunto e broadcast.

Cuffie wireless su superficie moderna con indicatori di qualità audio
Audio ad alta risoluzione: qualità sonora fedele con Bluetooth LE 7,5 Mbps

Compatibilità e aggiornamenti: cosa aspettarsi

Non tutti i dispositivi esistenti potranno sfruttare subito i nuovi vantaggi. Il passaggio richiederà:

  1. Chipset compatibili nei nuovi auricolari e speaker.

  2. Aggiornamenti firmware per alcuni dispositivi recenti.

  3. Adozione da parte dei produttori di sistemi operativi e app di riproduzione.

In pratica, i primi benefici arriveranno sui nuovi modelli top di gamma. Poi, gradualmente, la tecnologia si diffonderà verso il mercato medio.

Impatto sul mercato: chi vince e chi dovrà adattarsi

I vantaggi maggiori ricadranno su:

  • Produttori di cuffie e auricolari di fascia alta.

  • Produttori di chip che integrano i nuovi PHY e gestiscono LC3plus.

  • Servizi di streaming che vorranno offrire opzioni hi-res wireless.

Molti dispositivi entry-level continueranno a usare soluzioni consolidate. Questo creerà un periodo di convivenza tra standard diversi.

Limiti tecnici e considerazioni pratiche

Aumentare la velocità non annulla tutte le sfide.

  • Consumo energetico: throughput maggiore può incidere sulla durata della batteria.

  • Interferenze: ambienti RF complessi possono ridurre la banda effettiva.

  • Compressione ancora possibile: per risparmiare energia o garantire stabilità, alcuni produttori continueranno a comprimere.

Cosa cambierà per lo streaming e gli standard audio

Con più banda disponibile, i servizi musicali potrebbero offrire flussi dedicati per Bluetooth LE ad alta qualità. L’adozione dipenderà dall’equilibrio tra qualità percepita e costi di implementazione.

  • Nuove offerte hi-res wireless sui servizi in abbonamento.

  • Standardizzazione di profili audio ottimizzati per LC3plus.

  • Possibile sviluppo di funzionalità per audio multicanale via Bluetooth.

Tempistiche e prossimi passi per l’adozione

Il passaggio a 7,5 Mbps richiede aggiornamenti a più livelli. Nei prossimi trimestri vedremo anteprime e demo, mentre la disponibilità commerciale dipenderà dalla roadmap dei produttori.

Chi segue il settore audio dovrebbe monitorare:

  • Annunci dei produttori di chip

  • Nuovi dispositivi flagship

  • Aggiornamenti delle specifiche Bluetooth

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