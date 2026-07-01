Amazon cancella il film su OpenAI diretto da Luca Guadagnino

Amazon ha deciso di ritirarsi dal film Artificial, nonostante la pellicola fosse ormai vicina al montaggio finale e fosse già in fase di test screening. La scelta, ufficializzata il 20 giugno 2026, ha subito acceso discussioni sull’equilibrio tra interessi commerciali e libertà creativa.

Perché Amazon ha lasciato il progetto: il nodo del conflitto di interessi

La società ha motivato la separazione spiegando che l’accordo con OpenAI crea una potenziale sovrapposizione di interessi. Con investimenti e partnership miliardarie, mantenere il film in catalogo sarebbe stato complicato.

Data dell’annuncio: 20 giugno 2026.

20 giugno 2026. Motivazione ufficiale: conflitto di interessi legato alla collaborazione strategica con OpenAI.

conflitto di interessi legato alla collaborazione strategica con OpenAI. Stato della pellicola: quasi completa e in test screening.

Che tipo di film è Artificial: trama, tono e protagonisti

Il lungometraggio, diretto da Luca Guadagnino, racconta eventi legati alla nascita e all’ascesa di OpenAI. Il soggetto ruota attorno a figure reali e al mondo dell’intelligenza artificiale.

Cast principale e ruoli chiave

Andrew Garfield: protagonista.

Monica Barbaro, Yura Borisov, Cooper Hoffman e Jason Schwartzman: ruoli di supporto.

Mark Rylance: parte del cast.

Ike Barinholtz interpreta Elon Musk.

Fonti giornalistiche sostengono che il film presenti il fondatore di OpenAI sotto una luce critica. Questo tratto narrativo avrebbe probabilmente complicato l’appartenenza del progetto al portfolio di Amazon.

I dettagli della partnership tra Amazon e OpenAI e i numeri sul tavolo

Nei mesi precedenti le due aziende avevano annunciato un’intesa ampia e strategica. L’accordo ha impressionato per scala e ambizioni.

Amazon Web Services e OpenAI hanno concordato una collaborazione per applicazioni di AI generativa.

Previsto un investimento aggiuntivo da parte di Amazon.

Contratto pluriennale stimato in cifre a otto zero.

In particolare, l’intesa comprendeva miliardi di dollari di investimenti e un contratto di lungo periodo per integrare modelli AI nelle offerte cloud. Con cifre così vaste, la prudenza commerciale spiega la scelta di evitare potenziali imbarazzi.

Quali studi potrebbero acquisire il film: offerte e ipotesi di distribuzione

Secondo fonti del settore, i produttori stanno già cercando una nuova casa per Artificial. La vendita è al centro di colloqui con altri studi e piattaforme di streaming.

Candidati e condizioni:

Studi privi di legami finanziari con OpenAI.

Servizi di streaming indipendenti che non hanno accordi miliardari con la società di Altman.

Aste private per i diritti di distribuzione internazionale.

I produttori puntano a trovare un partner che accetti il tono critico del film e garantisca una distribuzione ampia e non condizionata da accordi commerciali.

Reazioni del mondo dello spettacolo e possibili conseguenze

L’uscita di scena di Amazon ha suscitato commenti contrastanti. Alcuni sottolineano la necessità di separare affari e contenuti. Altri vedono il caso come un campanello d’allarme per la libertà creativa.

Registi e produttori monitorano l’esito come un precedente per progetti sensibili.

Analisti di mercato valutano l’impatto sui rapporti tra grandi tech e industria cinematografica.

Il pubblico resta curioso di vedere il film, data la presenza di nomi di richiamo.

Le trattative per trovare un nuovo distributore proseguiranno nei prossimi giorni, mentre i test screening continueranno a fornire feedback utili per la versione definitiva della pellicola

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