Il capolavoro di Zucchero del 1986 torna disponibile in vinile con una veste da collezione. Questa nuova edizione numerata è stata rimasterizzata dai nastri originali e presentata a Milano Hi-Fidelity il 3 ottobre, offrendo ai fan audio migliorato e un packaging pensato per gli appassionati.
Edizione limitata e numerazione: perché è speciale
La ristampa è pensata per chi cerca un oggetto da collezione. Ogni copia è numerata e prodotta in tiratura ridotta. Questo rende il vinile interessante sia per i collezionisti che per gli appassionati di Zucchero.
- Copie limitate con numero progressivo.
- Distribuzione selezionata nelle migliori rivendite e online.
- Prezzo spesso superiore alle stampe standard per il valore da collezione.
Remastering dai nastri originali: il processo Studio Original Master
La rimasterizzazione è stata eseguita a partire dai nastri sorgente. Il progetto si è avvalso del marchio Studio Original Master. L’obiettivo è recuperare dinamica e dettaglio sonoro, mantenendo l’anima analogica del disco.
Quali vantaggi per l’ascoltatore
- Maggiore chiarezza nelle voci e negli strumenti.
- Migliore separazione dei piani sonori.
- Riduzione dei rumori indesiderati senza alterare il suono originale.
Caratteristiche tecniche e packaging
La confezione è studiata per valorizzare il vinile. Oltre al disco, sono previste informazioni sul mastering e materiale grafico rinnovato.
- Vinile 180 grammi o specifica simile per maggiore stabilità.
- Etichetta con indicazione della numerazione.
- Copertina stampata con cura tipografica e inserti illustrativi.
Le informazioni tecniche sulla lavorazione e il logo Studio Original Master sono riportate nel libretto incluso.
Presentazione a Milano Hi-Fidelity: l’evento del 3 ottobre
La nuova edizione è stata svelata durante un evento a Milano Hi-Fidelity. L’incontro ha unito audiofili, giornalisti e fan in una serata dedicata alla qualità sonora.
- Ascolto comparativo con versioni precedenti.
- Dimostrazioni tecniche e commenti dei tecnici del mastering.
- Possibilità di acquistare copie numerate in anteprima.
Impatto per i fan e per il mercato del vinile
Questa ristampa conferma la vitalità del formato analogico. Per molti fan di Zucchero, l’uscita rappresenta un’occasione per riscoprire un album storico con qualità rinnovata.
- Rivitalizzazione dell’interesse verso i cataloghi storici.
- Valore aggiunto per collezionisti e audiofili.
- Possibile aumento del mercato secondario per copie esaurite.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.