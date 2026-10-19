Il capolavoro di Zucchero del 1986 torna disponibile in vinile con una veste da collezione. Questa nuova edizione numerata è stata rimasterizzata dai nastri originali e presentata a Milano Hi-Fidelity il 3 ottobre, offrendo ai fan audio migliorato e un packaging pensato per gli appassionati.

Edizione limitata e numerazione: perché è speciale

La ristampa è pensata per chi cerca un oggetto da collezione. Ogni copia è numerata e prodotta in tiratura ridotta. Questo rende il vinile interessante sia per i collezionisti che per gli appassionati di Zucchero.

Esempio di vinili in edizione limitata con numerazione progressiva.

Copie limitate con numero progressivo.

Distribuzione selezionata nelle migliori rivendite e online.

Prezzo spesso superiore alle stampe standard per il valore da collezione.

Remastering dai nastri originali: il processo Studio Original Master

La rimasterizzazione è stata eseguita a partire dai nastri sorgente. Il progetto si è avvalso del marchio Studio Original Master. L’obiettivo è recuperare dinamica e dettaglio sonoro, mantenendo l’anima analogica del disco.

Quali vantaggi per l’ascoltatore

Maggiore chiarezza nelle voci e negli strumenti.

Migliore separazione dei piani sonori.

Riduzione dei rumori indesiderati senza alterare il suono originale.

Caratteristiche tecniche e packaging

La confezione è studiata per valorizzare il vinile. Oltre al disco, sono previste informazioni sul mastering e materiale grafico rinnovato.

Presentazione e dimostrazioni durante l’evento a Milano Hi-Fidelity.

Vinile 180 grammi o specifica simile per maggiore stabilità.

Etichetta con indicazione della numerazione.

Copertina stampata con cura tipografica e inserti illustrativi.

Le informazioni tecniche sulla lavorazione e il logo Studio Original Master sono riportate nel libretto incluso.

Presentazione a Milano Hi-Fidelity: l’evento del 3 ottobre

La nuova edizione è stata svelata durante un evento a Milano Hi-Fidelity. L’incontro ha unito audiofili, giornalisti e fan in una serata dedicata alla qualità sonora.

Ascolto comparativo con versioni precedenti.

Dimostrazioni tecniche e commenti dei tecnici del mastering.

Possibilità di acquistare copie numerate in anteprima.

Impatto per i fan e per il mercato del vinile

Questa ristampa conferma la vitalità del formato analogico. Per molti fan di Zucchero, l’uscita rappresenta un’occasione per riscoprire un album storico con qualità rinnovata.

Rivitalizzazione dell’interesse verso i cataloghi storici.

Valore aggiunto per collezionisti e audiofili.

Possibile aumento del mercato secondario per copie esaurite.

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