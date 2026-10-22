Prime Video alza il velo sulla nuova stagione di The Traitors Italia con un trailer e un poster che promettono tensione e colpi di scena. L’edizione torna con un cast variegato e una sorpresa che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Date di uscita e calendario di pubblicazione su Prime Video

La piattaforma ha già fissato le tappe per la seconda stagione. La programmazione è pensata per creare attesa tra gli spettatori.

Date di pubblicazione dei nuovi episodi su Prime Video.

6 novembre 2026 — pubblicazione dei primi tre episodi. 13 novembre 2026 — rilascio di altri due episodi. 20 novembre 2026 — finale e svelamento dell’esito della sfida.

Il trailer, disponibile anche sul canale YouTube ufficiale di Prime Video, mostra frammenti di prove e tensioni. Anche il poster ufficiale anticipa atmosfere cupe e strategie sottili.

Cast: i 14 concorrenti tra influencer, sportivi e volti televisivi

La seconda stagione schiera 14 concorrenti. Il gruppo mescola creator, ex campioni e nomi noti del piccolo schermo.

Volti principali confermati

Awed — creator e comico, già noto al pubblico giovanile.

— creator e comico, già noto al pubblico giovanile. Biondo — artista urban emerso da talent.

— artista urban emerso da talent. Camihawke — influencer e podcaster.

— influencer e podcaster. Daniele Gattano — comico e volto televisivo.

Atleti, showgirl e altri protagonisti

Filippo Magnini — ex campione mondiale di nuoto.

— ex campione mondiale di nuoto. Giorgia Palmas — veterana dei reality e vincitrice storica.

— veterana dei reality e vincitrice storica. Lorella Cuccarini — artista e conduttrice.

— artista e conduttrice. Pasquale La Rocca — ballerino noto al grande pubblico.

Influencer, attori e volti social

Giulia Salemi — già protagonista di reality show.

— già protagonista di reality show. Jolanda Renga — presenza social e legami con la musica.

— presenza social e legami con la musica. Mario Ermito — attore e volto televisivo.

— attore e volto televisivo. Valentina Nappi — personaggio noto anche all’estero.

— personaggio noto anche all’estero. Francesca Barra — giornalista e opinionista.

— giornalista e opinionista. Gianluca Torre — volto legato ai format di lifestyle.

La novità che accende il gioco: il traditore segreto

Il trailer anticipa un elemento che cambia dinamiche e sospetti: un traditore segreto la cui presenza non sarebbe nota neppure agli altri concorrenti.

Il ruolo del traditore segreto altera le dinamiche del gioco.

Questo ruolo introduce sfide psicologiche più intense.

Le strategie di alleanza potrebbero diventare instabili.

La natura nascosta del traditore aumenterà i colpi di scena.

Il meccanismo renderà più difficile distinguere chi è leale. Le prove e le missioni acquisiranno nuova rilevanza tattica.

Alessia Marcuzzi torna al centro del format

Alessia Marcuzzi riporta la sua esperienza di conduzione. La sua presenza darà continuità alla formula e una guida sicura alle tensioni del gruppo.

Gli spettatori si aspettano un ritmo serrato e sessioni di confronto calibrate per esaltare le sorprese.

Il precedente: come si concluse la prima edizione

La stagione inaugurale, disponibile su Prime Video nel 2025, si è distinta per alleanze e tradimenti. A trionfare fu Giuseppe Giofrè.

Il primo ciclo ha consolidato la struttura del gioco: prove, votazioni e strategie per conquistare il montepremi.

Come funzionerà la sfida in questa stagione

La formula resta incentrata su prove e sospetto. I concorrenti dovranno smascherare i traditori per puntare alla vittoria.

Missioni collettive e individuali.

Alleati che possono tradire in qualsiasi momento.

Decisioni strategiche al centro della partita.

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