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The Traitors Italia 2: trailer ufficiale, poster e date di uscita

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Silhouette di persone attorno a un tavolo con luci soffuse, atmosfera di tensione
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Prime Video alza il velo sulla nuova stagione di The Traitors Italia con un trailer e un poster che promettono tensione e colpi di scena. L’edizione torna con un cast variegato e una sorpresa che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Date di uscita e calendario di pubblicazione su Prime Video

La piattaforma ha già fissato le tappe per la seconda stagione. La programmazione è pensata per creare attesa tra gli spettatori.

Calendario con date di uscita evidenziate per la seconda stagione
Date di pubblicazione dei nuovi episodi su Prime Video.

  1. 6 novembre 2026 — pubblicazione dei primi tre episodi.

  2. 13 novembre 2026 — rilascio di altri due episodi.

  3. 20 novembre 2026 — finale e svelamento dell’esito della sfida.

Il trailer, disponibile anche sul canale YouTube ufficiale di Prime Video, mostra frammenti di prove e tensioni. Anche il poster ufficiale anticipa atmosfere cupe e strategie sottili.

Cast: i 14 concorrenti tra influencer, sportivi e volti televisivi

La seconda stagione schiera 14 concorrenti. Il gruppo mescola creator, ex campioni e nomi noti del piccolo schermo.

Volti principali confermati

  • Awed — creator e comico, già noto al pubblico giovanile.

  • Biondo — artista urban emerso da talent.

  • Camihawke — influencer e podcaster.

  • Daniele Gattano — comico e volto televisivo.

Atleti, showgirl e altri protagonisti

  • Filippo Magnini — ex campione mondiale di nuoto.

  • Giorgia Palmas — veterana dei reality e vincitrice storica.

  • Lorella Cuccarini — artista e conduttrice.

  • Pasquale La Rocca — ballerino noto al grande pubblico.

Influencer, attori e volti social

  • Giulia Salemi — già protagonista di reality show.

  • Jolanda Renga — presenza social e legami con la musica.

  • Mario Ermito — attore e volto televisivo.

  • Valentina Nappi — personaggio noto anche all’estero.

  • Francesca Barra — giornalista e opinionista.

  • Gianluca Torre — volto legato ai format di lifestyle.

La novità che accende il gioco: il traditore segreto

Il trailer anticipa un elemento che cambia dinamiche e sospetti: un traditore segreto la cui presenza non sarebbe nota neppure agli altri concorrenti.

Gioco di strategia con pezzi scuri e una pedina nascosta
Il ruolo del traditore segreto altera le dinamiche del gioco.

  • Questo ruolo introduce sfide psicologiche più intense.

  • Le strategie di alleanza potrebbero diventare instabili.

  • La natura nascosta del traditore aumenterà i colpi di scena.

Il meccanismo renderà più difficile distinguere chi è leale. Le prove e le missioni acquisiranno nuova rilevanza tattica.

Alessia Marcuzzi torna al centro del format

Alessia Marcuzzi riporta la sua esperienza di conduzione. La sua presenza darà continuità alla formula e una guida sicura alle tensioni del gruppo.

Gli spettatori si aspettano un ritmo serrato e sessioni di confronto calibrate per esaltare le sorprese.

Il precedente: come si concluse la prima edizione

La stagione inaugurale, disponibile su Prime Video nel 2025, si è distinta per alleanze e tradimenti. A trionfare fu Giuseppe Giofrè.

Il primo ciclo ha consolidato la struttura del gioco: prove, votazioni e strategie per conquistare il montepremi.

Come funzionerà la sfida in questa stagione

La formula resta incentrata su prove e sospetto. I concorrenti dovranno smascherare i traditori per puntare alla vittoria.

  • Missioni collettive e individuali.

  • Alleati che possono tradire in qualsiasi momento.

  • Decisioni strategiche al centro della partita.

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