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CMF lancia due altoparlanti portatili: Speaker S e Speaker M svelati

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Di : Serena Gualtieri

CMF lancia due altoparlanti portatili: Speaker S e Speaker M svelati
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CMF entra nel mercato degli altoparlanti portatili con due nuovi modelli che puntano a conquistare gli utenti in cerca di qualità sonora e mobilità. I Speaker S e Speaker M combinano design curato e funzionalità moderne per l’uso quotidiano, dalle feste in giardino alle chiamate in movimento.

Due modelli per esigenze diverse: Speaker S e Speaker M

CMF ha presentato due modelli distinti. Il primo è pensato per chi vuole potenza e autonomia. Il secondo privilegia la compattezza e la facilità di trasporto.

Speaker S: potenza e prestazioni

  • Potenza: sistema audio a doppio driver con bassi rinforzati.

  • Autonomia: batteria dichiarata per molte ore di riproduzione continua.

  • Connettività: Bluetooth avanzato e ingresso jack per sorgenti fisiche.

  • Supporto per pairing stereo con due unità.

  • Dimensioni maggiori per un volume più alto in ambienti aperti.

Speaker S più grande su tavolo all'aperto che mostra grille e manopole
Speaker S punta su potenza e autonomia per ambienti aperti.

Speaker M: compatto e portatile

  • Formato ridotto, ideale per zaini e borse.

  • Suono bilanciato nonostante le dimensioni contenute.

  • Funzioni smart per chiamate e comandi vocali.

  • Design resistente pensato per l’uso outdoor.

  • Batteria integrata con ricarica rapida.

Speaker M compatto accanto a uno zaino, pronto per essere trasportato
Speaker M è pensato per la portabilità e l’uso in movimento.

Design e materiali: attenzione ai dettagli

CMF cura l’estetica e la praticità. Entrambi i modelli mostrano finiture testurate e scelte di colore sobrie.

  • Griglie in tessuto tecnico per una resa sonora naturale.

  • Corpo in policarbonato rinforzato per la resistenza agli urti.

  • Pulsanti fisici facilmente raggiungibili per il controllo rapido.

  • Maniglie o incavi per il trasporto su Speaker M.

Il risultato è un equilibrio tra forma e funzione, studiato per adattarsi sia a interni moderni che a spazi all’aperto.

Qualità audio: cosa aspettarsi

I modelli puntano a mettere al centro l’esperienza d’ascolto senza complicare l’uso.

  • Gamma media chiara per voci e podcast.

  • Bassi presenti, modulati per non sovrastare gli altri registri.

  • Modalità audio per musica, film e voce selezionabili con un tocco.

  • DSP integrato per adattare il suono all’ambiente.

Connessioni, funzioni smart e resistenza

La connettività è una priorità. CMF include opzioni moderne e robuste.

  • Bluetooth con codec aggiornati per qualità migliore in streaming.

  • Microfono integrato per chiamate e assistenti vocali.

  • Ingressi ausiliari e supporto USB-C per la ricarica.

  • Grado di protezione contro acqua e polvere su entrambi i modelli.

Batteria e autonomia: numeri pratici

La gestione dell’energia è pensata per coprire intere giornate fuori casa.

  • Speaker S offre autonomia prolungata con modalità risparmio.

  • Speaker M garantisce ricariche rapide e durata per eventi brevi.

  • Entrambi i modelli supportano la ricarica veloce tramite USB-C.

  • Opzione di ricarica inversa su alcuni modelli per dispositivi esterni.

Compatibilità e integrazione con altri ecosistemi

CMF ha predisposto i suoi altoparlanti per funzionare con vari servizi e dispositivi.

  • Compatibilità cross-platform con smartphone e tablet.

  • Supporto per streaming multiroom e pairing multi-device.

  • Aggiornamenti firmware via app proprietaria per migliorare funzioni.

Prezzi indicativi e disponibilità sul mercato

I prezzi annunciati puntano a posizionare i due prodotti in fasce competitive. CMF intende lanciare la vendita prima della stagione estiva.

  • Speaker M: opzione economica per chi cerca portabilità.

  • Speaker S: fascia media-alta, focus su prestazioni sonore.

  • Disponibilità iniziale online e presso rivenditori selezionati.

Per chi sono pensati questi speaker

La nuova linea interessa diversi profili d’uso. Gli appassionati di musica, i pendolari e chi ama attività all’aperto troveranno soluzioni adatte.

  • Chi ascolta podcast e radio sarà soddisfatto dalla chiarezza vocale.

  • Chi organizza piccoli eventi apprezzerà la potenza dello Speaker S.

  • I viaggiatori prediligeranno lo Speaker M per le dimensioni e l’autonomia.

Cosa guardare prima dell’acquisto

Prima di scegliere, valutare alcuni aspetti tecnici e pratici.

  1. Autonomia reale in base al volume d’uso.

  2. Grado di protezione per uso outdoor.

  3. Compatibilità con gli altri dispositivi già in possesso.

  4. Supporto post-vendita e aggiornamenti firmware.

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