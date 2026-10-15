CMF entra nel mercato degli altoparlanti portatili con due nuovi modelli che puntano a conquistare gli utenti in cerca di qualità sonora e mobilità. I Speaker S e Speaker M combinano design curato e funzionalità moderne per l’uso quotidiano, dalle feste in giardino alle chiamate in movimento.

Due modelli per esigenze diverse: Speaker S e Speaker M

CMF ha presentato due modelli distinti. Il primo è pensato per chi vuole potenza e autonomia. Il secondo privilegia la compattezza e la facilità di trasporto.

Speaker S: potenza e prestazioni

Potenza : sistema audio a doppio driver con bassi rinforzati.

: sistema audio a doppio driver con bassi rinforzati. Autonomia : batteria dichiarata per molte ore di riproduzione continua.

: batteria dichiarata per molte ore di riproduzione continua. Connettività : Bluetooth avanzato e ingresso jack per sorgenti fisiche.

: Bluetooth avanzato e ingresso jack per sorgenti fisiche. Supporto per pairing stereo con due unità.

Dimensioni maggiori per un volume più alto in ambienti aperti.

Speaker S punta su potenza e autonomia per ambienti aperti.

Speaker M: compatto e portatile

Formato ridotto, ideale per zaini e borse.

Suono bilanciato nonostante le dimensioni contenute.

Funzioni smart per chiamate e comandi vocali.

Design resistente pensato per l’uso outdoor.

Batteria integrata con ricarica rapida.

Speaker M è pensato per la portabilità e l’uso in movimento.

Design e materiali: attenzione ai dettagli

CMF cura l’estetica e la praticità. Entrambi i modelli mostrano finiture testurate e scelte di colore sobrie.

Griglie in tessuto tecnico per una resa sonora naturale.

Corpo in policarbonato rinforzato per la resistenza agli urti.

Pulsanti fisici facilmente raggiungibili per il controllo rapido.

Maniglie o incavi per il trasporto su Speaker M.

Il risultato è un equilibrio tra forma e funzione, studiato per adattarsi sia a interni moderni che a spazi all’aperto.

Qualità audio: cosa aspettarsi

I modelli puntano a mettere al centro l’esperienza d’ascolto senza complicare l’uso.

Gamma media chiara per voci e podcast.

Bassi presenti, modulati per non sovrastare gli altri registri.

Modalità audio per musica, film e voce selezionabili con un tocco.

DSP integrato per adattare il suono all’ambiente.

Connessioni, funzioni smart e resistenza

La connettività è una priorità. CMF include opzioni moderne e robuste.

Bluetooth con codec aggiornati per qualità migliore in streaming.

con codec aggiornati per qualità migliore in streaming. Microfono integrato per chiamate e assistenti vocali.

Ingressi ausiliari e supporto USB-C per la ricarica.

Grado di protezione contro acqua e polvere su entrambi i modelli.

Batteria e autonomia: numeri pratici

La gestione dell’energia è pensata per coprire intere giornate fuori casa.

Speaker S offre autonomia prolungata con modalità risparmio.

Speaker M garantisce ricariche rapide e durata per eventi brevi.

Entrambi i modelli supportano la ricarica veloce tramite USB-C.

Opzione di ricarica inversa su alcuni modelli per dispositivi esterni.

Compatibilità e integrazione con altri ecosistemi

CMF ha predisposto i suoi altoparlanti per funzionare con vari servizi e dispositivi.

Compatibilità cross-platform con smartphone e tablet.

Supporto per streaming multiroom e pairing multi-device.

Aggiornamenti firmware via app proprietaria per migliorare funzioni.

Prezzi indicativi e disponibilità sul mercato

I prezzi annunciati puntano a posizionare i due prodotti in fasce competitive. CMF intende lanciare la vendita prima della stagione estiva.

Speaker M: opzione economica per chi cerca portabilità.

Speaker S: fascia media-alta, focus su prestazioni sonore.

Disponibilità iniziale online e presso rivenditori selezionati.

Per chi sono pensati questi speaker

La nuova linea interessa diversi profili d’uso. Gli appassionati di musica, i pendolari e chi ama attività all’aperto troveranno soluzioni adatte.

Chi ascolta podcast e radio sarà soddisfatto dalla chiarezza vocale.

Chi organizza piccoli eventi apprezzerà la potenza dello Speaker S.

I viaggiatori prediligeranno lo Speaker M per le dimensioni e l’autonomia.

Cosa guardare prima dell’acquisto

Prima di scegliere, valutare alcuni aspetti tecnici e pratici.

Autonomia reale in base al volume d’uso. Grado di protezione per uso outdoor. Compatibilità con gli altri dispositivi già in possesso. Supporto post-vendita e aggiornamenti firmware.

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