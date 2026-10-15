CMF entra nel mercato degli altoparlanti portatili con due nuovi modelli che puntano a conquistare gli utenti in cerca di qualità sonora e mobilità. I Speaker S e Speaker M combinano design curato e funzionalità moderne per l’uso quotidiano, dalle feste in giardino alle chiamate in movimento.
Due modelli per esigenze diverse: Speaker S e Speaker M
CMF ha presentato due modelli distinti. Il primo è pensato per chi vuole potenza e autonomia. Il secondo privilegia la compattezza e la facilità di trasporto.
Speaker S: potenza e prestazioni
- Potenza: sistema audio a doppio driver con bassi rinforzati.
- Autonomia: batteria dichiarata per molte ore di riproduzione continua.
- Connettività: Bluetooth avanzato e ingresso jack per sorgenti fisiche.
- Supporto per pairing stereo con due unità.
- Dimensioni maggiori per un volume più alto in ambienti aperti.
Speaker M: compatto e portatile
- Formato ridotto, ideale per zaini e borse.
- Suono bilanciato nonostante le dimensioni contenute.
- Funzioni smart per chiamate e comandi vocali.
- Design resistente pensato per l’uso outdoor.
- Batteria integrata con ricarica rapida.
Design e materiali: attenzione ai dettagli
CMF cura l’estetica e la praticità. Entrambi i modelli mostrano finiture testurate e scelte di colore sobrie.
- Griglie in tessuto tecnico per una resa sonora naturale.
- Corpo in policarbonato rinforzato per la resistenza agli urti.
- Pulsanti fisici facilmente raggiungibili per il controllo rapido.
- Maniglie o incavi per il trasporto su Speaker M.
Il risultato è un equilibrio tra forma e funzione, studiato per adattarsi sia a interni moderni che a spazi all’aperto.
Qualità audio: cosa aspettarsi
I modelli puntano a mettere al centro l’esperienza d’ascolto senza complicare l’uso.
- Gamma media chiara per voci e podcast.
- Bassi presenti, modulati per non sovrastare gli altri registri.
- Modalità audio per musica, film e voce selezionabili con un tocco.
- DSP integrato per adattare il suono all’ambiente.
Connessioni, funzioni smart e resistenza
La connettività è una priorità. CMF include opzioni moderne e robuste.
- Bluetooth con codec aggiornati per qualità migliore in streaming.
- Microfono integrato per chiamate e assistenti vocali.
- Ingressi ausiliari e supporto USB-C per la ricarica.
- Grado di protezione contro acqua e polvere su entrambi i modelli.
Batteria e autonomia: numeri pratici
La gestione dell’energia è pensata per coprire intere giornate fuori casa.
- Speaker S offre autonomia prolungata con modalità risparmio.
- Speaker M garantisce ricariche rapide e durata per eventi brevi.
- Entrambi i modelli supportano la ricarica veloce tramite USB-C.
- Opzione di ricarica inversa su alcuni modelli per dispositivi esterni.
Compatibilità e integrazione con altri ecosistemi
CMF ha predisposto i suoi altoparlanti per funzionare con vari servizi e dispositivi.
- Compatibilità cross-platform con smartphone e tablet.
- Supporto per streaming multiroom e pairing multi-device.
- Aggiornamenti firmware via app proprietaria per migliorare funzioni.
Prezzi indicativi e disponibilità sul mercato
I prezzi annunciati puntano a posizionare i due prodotti in fasce competitive. CMF intende lanciare la vendita prima della stagione estiva.
- Speaker M: opzione economica per chi cerca portabilità.
- Speaker S: fascia media-alta, focus su prestazioni sonore.
- Disponibilità iniziale online e presso rivenditori selezionati.
Per chi sono pensati questi speaker
La nuova linea interessa diversi profili d’uso. Gli appassionati di musica, i pendolari e chi ama attività all’aperto troveranno soluzioni adatte.
- Chi ascolta podcast e radio sarà soddisfatto dalla chiarezza vocale.
- Chi organizza piccoli eventi apprezzerà la potenza dello Speaker S.
- I viaggiatori prediligeranno lo Speaker M per le dimensioni e l’autonomia.
Cosa guardare prima dell’acquisto
Prima di scegliere, valutare alcuni aspetti tecnici e pratici.
- Autonomia reale in base al volume d’uso.
- Grado di protezione per uso outdoor.
- Compatibilità con gli altri dispositivi già in possesso.
- Supporto post-vendita e aggiornamenti firmware.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.