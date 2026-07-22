Google costretta dal DMA in Europa ad aprire Android all’IA dei rivali come Gemini

L’Unione Europea ha tracciato una rotta precisa per l’uso dell’intelligenza artificiale su Android, imponendo regole che potrebbero cambiare l’equilibrio tra Google e i suoi concorrenti nel campo dei modelli di linguaggio. La decisione punta a favorire la concorrenza e a garantire agli utenti la possibilità di scegliere alternative a sistemi proprietari come Gemini.

Come il DMA influisce su Android e sugli ecosistemi mobili

Il Digital Markets Act introduce obblighi specifici per i cosiddetti “gatekeeper”. Android, per la sua diffusione, rientra tra le piattaforme sotto osservazione. Le nuove disposizioni mirano a evitare pratiche che blocchino l’ingresso di servizi concorrenti.

Accesso alle interfacce : gli sviluppatori di terze parti possono chiedere integrazioni che prima erano riservate ai servizi ufficiali.

: gli sviluppatori di terze parti possono chiedere integrazioni che prima erano riservate ai servizi ufficiali. Libertà di scelta : gli utenti avranno più facilità nel selezionare assistenti o motori IA alternativi.

: gli utenti avranno più facilità nel selezionare assistenti o motori IA alternativi. Pre-installazioni e impostazioni: restrizioni sulle pratiche che favoriscono app native rispetto a quelle esterne.

Che cosa significa per Gemini e gli altri modelli di intelligenza artificiale

Google ha investito molto su Gemini come cuore della sua offerta IA. Il DMA potrebbe obbligare l’azienda ad aprire Android a rivalità tecnologiche di pari livello. In pratica, ciò implica maggiore interoperabilità tra modelli di linguaggio e assistenti IA.

Interoperabilità tra assistenti

La norma spinge verso un ecosistema in cui più modelli possano essere integrati senza barriere. Questo favorisce:

Integrazione semplificata tramite API accessibili.

Possibilità per gli utenti di cambiare assistente senza perdere funzionalità.

Migliore trasparenza sulle fonti di risposta e sui dati usati.

Obblighi tecnici e di trattamento dati imposti dal regolamento

Il regolamento non si limita a concorrenza e accesso. Prevede anche garanzie tecniche e privacy per proteggere gli utenti e tutelare le startup.

Accesso alle API : i gatekeeper devono fornire interfacce tecniche che permettano l’interazione con funzionalità chiave del sistema.

: i gatekeeper devono fornire interfacce tecniche che permettano l’interazione con funzionalità chiave del sistema. Standard di sicurezza : qualsiasi integrazione deve rispettare requisiti di sicurezza e protezione dei dati.

: qualsiasi integrazione deve rispettare requisiti di sicurezza e protezione dei dati. Non discriminazione: servizi concorrenti non possono essere penalizzati nelle prestazioni o nella visibilità.

Impatto pratico su sviluppatori, OEM e store alternativi

A cambiare non sono solo i grandi nomi. Anche produttori di dispositivi e piccoli sviluppatori potranno sfruttare nuove opportunità.

I produttori (OEM) potranno offrire dispositivi con assistenti alternativi preinstallati.

Gli sviluppatori godranno di accesso più diretto a funzioni di sistema utili per integrare modelli IA.

Gli store alternativi potrebbero trovare meno ostacoli tecnici e commerciali.

Vantaggi e ostacoli per le startup IA

Per le startup si aprono mercati nuovi, ma rimangono sfide concrete.

Vantaggi: accesso all’audience di Android e possibilità di integrazione profonda.

Rischi: costi di conformità alle nuove regole e necessità di garantire la sicurezza dei dati.

Reazioni del settore e possibili sviluppi economici

Le grandi aziende hanno risposto con cautela. Alcuni temono che l’obbligo di apertura possa ridurre investimenti in innovazione proprietaria. Altri vedono opportunità per competizione e migliori prodotti.

Analisti: la concorrenza potrebbe accelerare miglioramenti nell’IA.

Consumatori: più scelta e potenzialmente più trasparenza sulle funzionalità IA.

Mercato: nuove partnership tra fornitori di modelli e produttori di dispositivi.

Scenari tecnici: come cambierà l’esperienza utente su Android

Le modifiche introdotte dal DMA potrebbero modificare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’IA sul telefono.

Selezione assistente: scelta semplice dell’assistente predefinito.

Integrazione app: app che sfruttano diversi modelli linguistici lato server o locale.

Aggiornamenti: minor dipendenza da aggiornamenti esclusivi del fornitore di sistema.

Caratteristiche che potremmo vedere presto

Menu di scelta assistente nel setup iniziale del dispositivo.

Opzioni per cambiare il motore IA senza reinstallare app.

Maggiore interoperabilità tra app e modelli di linguaggio.

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