RC Auto Online: preventivi 2019. Come scegliere le assicurazioni migliori

Quali sono le migliori assicurazioni per la nostra auto? Come si può scegliere la RC Auto online in modo semplice e veloce? Sempre più spesso si sente parlare di preventivatori RC Auto e di come possa scegliere la migliore assicurazione online per la nostra auto in pochi clic.

Di certo, quando si vuole comprare una nuova macchina o quando la rata della nostra assicurazione diviene, a conti fatti, troppo salata, la prima cosa da fare è scegliere una nuova compagnia assicurativa.

Orientarsi nella miriade di offerte, pubblicità e annunci online non è certo facile. Sia per chi è alle prime armi, pensiamo ad esempio ad un neopatentato, e sia per chi è già da qualche anno navigato nel mondo delle assicurazioni auto. Se qualche anno fa l’idea principe poteva essere quella di rivolgersi ad uno o più assicuratori/agenzie assicurative girandole una ad una di persona o telefonicamente, oggi i preventivatori RC Auto sono un’arma a nostro vantaggio.

I preventivatori online ci consentono di confrontare dal PC diversi preventivi di assicurazioni auto, permettendoci di fare con pochi clic una grande scrematura fra le tante compagnie disponibili, sia on line che offline.

Infatti la crescente offerta di assicurazioni più flessibili e basate su contatti direttamente online, come ad esempio Genialloyd, ha fatto si che l’offerta online anche di aziende assicurative storicamente “fisiche” si ampliasse su servizi più semplici e diretti.

Ad oggi, di fatto, le soluzioni assicurative sono differenti e avere i preventivatori online ci aiuta a capire quale sia l’offerta a noi più congeniale. E veniamo ai siti da utilizzare.

Ci sono molti siti online che mettono gratuitamente a nostra disposizione dei preventivatori RC Auto. Alcuni sono gli stessi siti delle compagnie assicurative che ci danno un’idea di quale sia la spesa che andremo a sostenere. Altri, invece, e certamente sono quelli che più fanno al caso nostro (li trovate fra i primi nella lista qui sotto), sono dei veri e propri comparatori che ci danno un elenco delle varie soluzioni assicurative sul mercato.

Di seguito un elenco (esemplificativo e non esaustivo) dei vari tipi di preventivatori RC Auto che trovate su Web:

Una volta scelto il preventivatore da utilizzare il passo successivo è molto semplice: ci basta inserire nei campi i dati richiesti (personali e del veicolo) e il gioco è fatto. Il preventivatore in pochi clic ci fornirà le diverse soluzioni per l’Rc auto.