Voglia di rivivere le scene memorabili del grande schermo prenotando una stanza? Esistono alberghi reali che il cinema ha consacrato. Alcuni sono riconoscibili al primo sguardo, altri sorprendono per la storia che custodiscono. Qui trovi una guida che unisce curiosità cinematografiche, consigli pratici e fotografie mentali pronte per i social.

Hotel di Los Angeles e New York diventati stelle del film set

Chateau Marmont — Los Angeles

Tra le colline di Sunset Boulevard c’è un hotel che è diventato sinonimo di Hollywood bohemien. Il Chateau Marmont attira chi sogna star, scandali e atmosfere vintage.

Il fascino bohémien di Hollywood si respira negli esterni del Chateau Marmont.

Film e ispirazioni: set di opere indie e stop-motion di vita reale.

set di opere indie e stop-motion di vita reale. Perché andarci: camere che raccontano leggende di attori e musicisti.

camere che raccontano leggende di attori e musicisti. Nota pratica: prezzi alti e atmosfera volutamente vissuta, non aspettate un lusso asettico.

Chelsea Hotel — New York

Un indirizzo mitico per artisti e musicisti. Il Chelsea ha attraversato decenni di creatività, controversie e restauri.

Film che lo citano: da cult del cinema d’autore a drammi urbani.

da cult del cinema d’autore a drammi urbani. Stato attuale: ristrutturato e riposizionato verso il segmento luxury.

ristrutturato e riposizionato verso il segmento luxury. Consiglio: visitate per l’atmosfera, ma preparatevi a percepire un cambiamento rispetto ai tempi bohémien.

Waldorf-Astoria — New York

Riaperto dopo un lungo restyling, il Waldorf-Astoria rimane una tappa obbligata per chi ama il cinema e la storia dell’ospitalità.

Film memorabili: romantici e drammi che usano gli interni come personaggi.

romantici e drammi che usano gli interni come personaggi. Perché visitarlo: la hall e i bar sono set perfetti per una fotografia da Manhattan.

la hall e i bar sono set perfetti per una fotografia da Manhattan. Extra: provate un drink nella lobby per respirare la sua tradizione.

Alberghi europei e italiani che parlano il linguaggio del cinema

Hotel Danieli — Venezia

Un simbolo di lusso veneziano legato al glam delle spy-story. Il Danieli ha accolto notti da film e personaggi internazionali.

La terrazza del Danieli offre lo sfondo perfetto per scene di spionaggio e romanticismo.

Film famosi: molte scene di spionaggio e romanticismo hanno qui il loro back-drop.

molte scene di spionaggio e romanticismo hanno qui il loro back-drop. Esperienza: entrare al bar o salire sulla terrazza è un modo per respirare la città.

entrare al bar o salire sulla terrazza è un modo per respirare la città. Budget: camere costose, ma il bar storico permette un assaggio dell’atmosfera senza il conto pieno.

Grand Hotel — Rimini (Fellini)

Il capolavoro di Fellini ha reso il Grand Hotel icona di un immaginario italiano fatto di sfarzo e nostalgia.

Relazione con il cinema: ispirazione diretta per personaggi e scene del regista.

ispirazione diretta per personaggi e scene del regista. Da non perdere: gli esterni e la facciata Liberty, perfetti per scatti malinconici.

gli esterni e la facciata Liberty, perfetti per scatti malinconici. Quando andare: fine settembre aggiunge una luce felliniana al soggiorno.

Grand Hotel Plaza — Roma

In pieno centro, un indirizzo che coniuga storia e grande cinema. Le sale interne sono state sfondo per registi internazionali.

Film girati qui: titoli che spaziano dal drammatico al period-piece.

titoli che spaziano dal drammatico al period-piece. Particolarità: gli arredi raccontano epoche diverse e un’eleganza senza tempo.

gli arredi raccontano epoche diverse e un’eleganza senza tempo. Suggerimento fotografico: la scala principale è perfetta per immagini scenografiche.

Hotel internazionali che hanno fatto la storia sullo schermo

Park Hyatt — Tokyo

Il Park Hyatt è diventato celebre grazie a un film che esplora la solitudine nelle grandi città. Il bar al top floor è un punto scenografico unico.

Icona cinematografica: location principale per scene che ruotano attorno all’incontro e alla distanza emotiva.

location principale per scene che ruotano attorno all’incontro e alla distanza emotiva. Cosa fare: prenotate un drink per quella vista notturna su Tokyo.

prenotate un drink per quella vista notturna su Tokyo. Alternativa economica: evitare la stanza e vivere l’esperienza dal bar.

Old Cataract Hotel — Assuan

Sulle rive del Nilo, un hotel dall’eleganza coloniale che ha ospitato personaggi e set di misteri d’altri tempi.

Film celebri: produzioni d’epoca che hanno sfruttato la sua terrazza e le sue sale.

produzioni d’epoca che hanno sfruttato la sua terrazza e le sue sale. Atmosfera: saloni che invitano all’osservazione e al racconto.

saloni che invitano all’osservazione e al racconto. Curiosità: molte scene d’intrigo sono state girate fra le sue stanze e il fiume.

B&B e location minori ma amatissime dagli appassionati di cinema

Cherry Tree Inn (ex Cherry Street Inn) — Woodstock, Illinois

Un piccolo bed and breakfast diventato simbolo di un film cult. Qui la trama ripete un unico giorno all’infinito.

Film: la commedia che ha fatto divertire più generazioni.

la commedia che ha fatto divertire più generazioni. Per i fan: il nome è stato adattato dal proprietario per omaggiare la pellicola.

il nome è stato adattato dal proprietario per omaggiare la pellicola. Avvertenza: la popolarità ha creato liste d’attesa lunghe.

Ahwahnee Hotel — Yosemite (ispirazione per l’Overlook)

Un grande salone, travi imponenti e una vista che pesa quanto la leggenda del film che lo ha reso famoso.

Connessione cinematografica: gli interni hanno ispirato set claustrofobici e inquietanti.

gli interni hanno ispirato set claustrofobici e inquietanti. Esperienza del visitatore: l’atmosfera può risultare intensa, fino a inquietare.

l’atmosfera può risultare intensa, fino a inquietare. Nota pratica: se siete sensibili alle ambientazioni angoscianti, valutate la visita con calma.

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