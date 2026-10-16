Una voce dell’epoca d’oro di Hollywood si è spenta: l’attrice Eva Marie Saint è morta all’età di 102 anni. La sua carriera ha toccato teatro, televisione e alcuni film che sono entrati nella storia del cinema americano.

Le origini: dal New Jersey ai palcoscenici di Broadway

Eva Marie Saint nacque il 4 luglio 1924 nel New Jersey. Studiò recitazione al college e iniziò a costruire la sua carriera sul palcoscenico e in televisione.

Negli anni Quaranta e Cinquanta alternò lavoro teatrale e piccoli ruoli sul piccolo schermo. Un giorno fu notata a Broadway e quella visibilità le aprì le porte del cinema.

Fronte del porto: il grande salto e l’Oscar

Il film che la consacrò fu Fronte del porto del 1954. Diretto da Elia Kazan, il lungometraggio la mise accanto a Marlon Brando.

Fronte del porto (1954) la consacrò al grande cinema.

Ruolo: interpretava Edie, personaggio chiave nella storia.

interpretava Edie, personaggio chiave nella storia. Riconoscimenti: il film vinse otto premi Oscar.

il film vinse otto premi Oscar. Premio personale: Eva Marie Saint si aggiudicò l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Al tempo della cerimonia era incinta; due giorni dopo il ritiro della statuetta nacque suo figlio, Darrell.

Ricordava gli impegni frenetici di quegli anni: giorno di lavoro, poi spettacoli serali a Broadway e vita familiare a New York.

Intrigo internazionale: il rapporto con Hitchcock e la fama internazionale

Nel 1959 arrivò il ruolo che la rese celebre anche fuori dagli Stati Uniti: la misteriosa Eve in Intrigo internazionale.

Intrigo internazionale (1959) la rese celebre a livello internazionale.

Diretto da Alfred Hitchcock e interpretato insieme a Cary Grant, il film mise in luce la sua capacità di creare tensione e fascino sullo schermo.

Su come lavorava con Hitchcock, Saint ricordò poche e precise indicazioni, che seguiva per ottenere l’effetto voluto dal regista.

Altri film e collaborazioni con grandi registi

La sua filmografia include registi di primo piano e ruoli diversi, in cui dimostrò versatilità recitativa.

Fred Zinnemann: Un cappello pieno di pioggia, dramma sulla dipendenza.

Otto Preminger, Norman Jewison, John Frankenheimer: collaborazioni importanti.

Televisione e serie: apparizioni memorabili, tra cui la serie Moonlighting.

Teatro, Emmy e ritorni sul palcoscenico

Saint non abbandonò mai il teatro. Negli anni Novanta tornò in scena in produzioni di rilievo.

1994: protagonista in Morte di un commesso viaggiatore, con Judd Hirsch.

1990: vinse un Emmy per la miniserie NBC People Like Us.

Il teatro rimase per lei una fonte continua di crescita artistica e personale.

Un ponte con l’età d’oro di Hollywood

Con il passare degli anni, Eva Marie Saint divenne una delle ultime figure viventi a rappresentare la cosiddetta Golden Age di Hollywood.

Testimone di un’epoca e interprete di capolavori, era considerata un’ambasciatrice di quel periodo.

La sua esperienza le offrì una prospettiva sul mestiere di attore, che descriveva come un processo in continua evoluzione.

Ultime notizie: la scomparsa e conferma ufficiale

Jeff Sanderson, agente dell’attrice, ha confermato a Rolling Stone che Eva Marie Saint è morta martedì 6 ottobre.

Secondo quanto riferito, la causa è stata naturale. Era circondata da familiari e persone care al momento del decesso.

I suoi ruoli più noti rimangono Fronte del porto e Intrigo internazionale, titoli che continuano a farla ricordare dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

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