Una voce dell’epoca d’oro di Hollywood si è spenta: l’attrice Eva Marie Saint è morta all’età di 102 anni. La sua carriera ha toccato teatro, televisione e alcuni film che sono entrati nella storia del cinema americano.
Le origini: dal New Jersey ai palcoscenici di Broadway
Eva Marie Saint nacque il 4 luglio 1924 nel New Jersey. Studiò recitazione al college e iniziò a costruire la sua carriera sul palcoscenico e in televisione.
Negli anni Quaranta e Cinquanta alternò lavoro teatrale e piccoli ruoli sul piccolo schermo. Un giorno fu notata a Broadway e quella visibilità le aprì le porte del cinema.
Fronte del porto: il grande salto e l’Oscar
Il film che la consacrò fu Fronte del porto del 1954. Diretto da Elia Kazan, il lungometraggio la mise accanto a Marlon Brando.
- Ruolo: interpretava Edie, personaggio chiave nella storia.
- Riconoscimenti: il film vinse otto premi Oscar.
- Premio personale: Eva Marie Saint si aggiudicò l’Oscar come miglior attrice non protagonista.
Al tempo della cerimonia era incinta; due giorni dopo il ritiro della statuetta nacque suo figlio, Darrell.
Ricordava gli impegni frenetici di quegli anni: giorno di lavoro, poi spettacoli serali a Broadway e vita familiare a New York.
Intrigo internazionale: il rapporto con Hitchcock e la fama internazionale
Nel 1959 arrivò il ruolo che la rese celebre anche fuori dagli Stati Uniti: la misteriosa Eve in Intrigo internazionale.
Diretto da Alfred Hitchcock e interpretato insieme a Cary Grant, il film mise in luce la sua capacità di creare tensione e fascino sullo schermo.
Su come lavorava con Hitchcock, Saint ricordò poche e precise indicazioni, che seguiva per ottenere l’effetto voluto dal regista.
Altri film e collaborazioni con grandi registi
La sua filmografia include registi di primo piano e ruoli diversi, in cui dimostrò versatilità recitativa.
- Fred Zinnemann: Un cappello pieno di pioggia, dramma sulla dipendenza.
- Otto Preminger, Norman Jewison, John Frankenheimer: collaborazioni importanti.
- Televisione e serie: apparizioni memorabili, tra cui la serie Moonlighting.
Teatro, Emmy e ritorni sul palcoscenico
Saint non abbandonò mai il teatro. Negli anni Novanta tornò in scena in produzioni di rilievo.
- 1994: protagonista in Morte di un commesso viaggiatore, con Judd Hirsch.
- 1990: vinse un Emmy per la miniserie NBC People Like Us.
Il teatro rimase per lei una fonte continua di crescita artistica e personale.
Un ponte con l’età d’oro di Hollywood
Con il passare degli anni, Eva Marie Saint divenne una delle ultime figure viventi a rappresentare la cosiddetta Golden Age di Hollywood.
Testimone di un’epoca e interprete di capolavori, era considerata un’ambasciatrice di quel periodo.
La sua esperienza le offrì una prospettiva sul mestiere di attore, che descriveva come un processo in continua evoluzione.
Ultime notizie: la scomparsa e conferma ufficiale
Jeff Sanderson, agente dell’attrice, ha confermato a Rolling Stone che Eva Marie Saint è morta martedì 6 ottobre.
Secondo quanto riferito, la causa è stata naturale. Era circondata da familiari e persone care al momento del decesso.
I suoi ruoli più noti rimangono Fronte del porto e Intrigo internazionale, titoli che continuano a farla ricordare dal pubblico e dagli addetti ai lavori.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.