The Vampire Diaries: dal 23 febbraio l’ultima stagione. Ecco dove guardarla e gli episodi Cinema e Serie TV

Amiche ci siamo… manca davvero poco al ritorno in Italia di The Vampire Diaries: l’ottava e ultima stagione della fortunata serie televisiva statunitense tratta dall’omonima collana di libri di Lisa Jane Smith (Il diario del vampiro – in italiano), arriverà sui nostri schermi il prossimo giovedì 23 febbraio. Si, avete capito bene, l’ottava serie sarà l’ultima e non crediamo ci potranno essere altri episodi. Quindi preparate fazzolettini e pop-corn!

Le puntate previste per questa ultima stagione sono 16: sedici episodi che ci riporteranno fra le struggenti ed avvolgenti trame dei nostri vampiri preferiti, episodi in cui si preannunciano grandi ritorni e molti colpi di scena.

Come vi abbiamo detto in Italia l’ottava stagione di The Vampire Diaries verrà trasmessa in prima visione assoluta dal 23 febbraio 2017 e per guardarla in diretta dovrete andare sul canale Premium Action di Mediaset Premium. Per chi non avesse l’abbonamento a premium, vi diciamo che comunque gli episodi saranno ritrasmessi in chiaro su La5.

Qualche anteprima? Non vogliamo svelarvi troppe cose, vi diciamo solo che gli antagonisti dell’ottava stagione saranno Damon Salvatore, Sybil, Seline e Cade, mentre ritroveremo Kayla Ewell e Michael Trevino. Allora… siete pronte ad una nuova ed entusiasmante stagione? Che cosa vi aspettate dall’ottava ed ultima serie di episodi? Diteci la vostra!

Di seguito vi indichiamo i titoli (in inglese, dato che in italiano non sono ancora disponibili) degli episodi in programma: