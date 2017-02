The Vampire Diaries 8: ecco il video promo anteprima dell’ultima stagione Streaming TV

Ne abbiamo già parlato ieri ma ci piace ripeterlo: The Vampire Diaries sta tornando! Manca ancora qualche settimana, certo, ma il 23 febbraio non è poi così lontano giusto? L’ottava stagione della serie TV sarà anche l’ultima e se è vero che i 16 episodi ci fanno già venire l’acquolina in bocca, ecco per voi un piccolo assaggio della nuova stagione di The Vampire Diaries. Di che si tratta? Del primo video promo! Ovviamente è in inglese, ma sottotitolato in italiano.

Potremo così goderci le prime immagini del primo episodio: Hello Brother. Ovviamente, come sempre accade per le serie americane, anche The Vampire Diaries sta andando in onda negli States e in particolare dallo scorso 21 ottobre 2016. Ecco perchè abbiamo già anticipazioni e clip delle puntate.

Ciò nonostante non vogliamo ancora darvi spoiler sull’ottava stagione. Di seguito, per ora, solo il video promo del primo episodio: buona visione