The Niro – London Theatre Video

Chi è The Niro? The Niro è Davide Combusti, nato a Roma nel ’78 e creatore del progetto The Niro nel 2002.

Darvi una descrizione precisa di questo cantautore non è semplice. Per dirne qualcuna, cito alcune parti della sua biografia:

[...]Verso la fine del 2006 The Niro viene contattato da Chris Hufford, manager dei Radiohead, per partecipare a un progetto da lui prodotto , insieme a Ned Bigham, chiamato Anti Atlas. Davide scrive il testo e riarrangia parte del brano strumentale “Coro”, così nasce “The Travellers”, che compare nel disco Between Voices 2, uscito nell’agosto 2007 per l’etichetta inglese One little Indian[...]

[...]Il brano ‘Liar’ compare nel primo cd di Virgin Radio assieme ai Radiohead e agli Editors mentre il brano ‘So Different’ compare nel cd di Mtv Brand New con, tra gli altri, Iggy Pop.[...]

Per chi volesse approfondire, all’indirizzo www.theniro.com trovate il sito ufficiale.

Di seguito, invece, il video di London Theatre. Buon ascolto.