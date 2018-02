The Alienist approda da aprile 2018 su Netflix: pronti ad entrare nella mente del serial killer? Cinema e Serie TV

Netflix ha iniziato il 2018 con una nuova carrellata di serie, a produzione propria, pronte a sbaragliare la concorrenza e rendere ancor di più dipendenti i suoi utenti. Nel parterre di titoli spuntati fuori per la prossima primavera c’è anche The Alienist: serie che si rifà alle pagine di un famoso romanzo scritto da Caleb Carr e che narra le vicende di un serial killer e un alienista. Ma The Alienist, sebbene tenga in sé i connotati dell’opera letteraria appena citata, vira di qualche grado dalla trama originale.

In The Alienist ci ritroviamo nella New York del 1896, dove una serie di cruenti omicidi si ripetono con una foga estrema nei confronti delle prostitute dei sobborghi. Questo porterà il commissario di polizia Roosevelt ad ingaggiare un consulente esterno: lo psicologo criminale Laszlo Kreizler.

Come è facile intuire si tratta di una serie in cui a vincere è la deduzione, la capacità di entrare nella complessa mente di pericolosi killer, scoprire piccoli indizi e trovare prove che a volte sembrano inesistenti agli occhi dei più: insomma una serie ambientata in un affascinante passato che promette di agganciare la nostra attenzione, grazie a quello stile un po’ Sherlock Holmes che tanto ha avuto successo per altri titoli di serie TV.

Ad oggi sembra che la serie sarà composta da solo 10 episodi e che non sia previsto alcun sequel.