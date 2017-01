Super Sanremo 2012: l’album del Festival è primo nella classifica iTunes Musica

Passato il santo passata la festa dice un vecchio proverbio, eppure sembra non essere così per Sanremo. Infatti se durante i giorni della diretta il Festival ha praticamente spopolato fra ascolti TV, critiche, farfalle svolazzanti e chi più ne ha più ne metta, ora torna a far parlare di sè.

Questa volta, però, non in TV ma nelle classifiche del mondo digitale. In particolare stiamo parlando della Top Ten degli album stilata da iTunes. Nella classifica firmata Apple troviamo in prima posizione proprio la raccolta dei brani sanremesi: Super Sanremo 2012. Nei due gradini più bassi del podio, invece, si posizionano rispetivamente: The Ultimate Collection (di Whitney Houston) e Amami Deluxe With Booklet (di Arisa).

Ecco di seguito il particolare della Top Ten:

1) Super Sanremo 2012 – Artisti vari

2) The Ultimate Collection – Whitney Houston

3) Amami (Deluxe With Booklet) – Arisa

4) 21 – Adele

5) Sanremo 2012 – Artisti vari

6) L’amore è femmina – Nina Zilli

7) Sarò libera (Sanremo Edition) – Emma

8) Facciamo finta che sia vero – Adriano Celentano

9) Chiaro (Special Edition) – Gigi D’Alessio

10) Whitney – Whitney Houston

Dalla classifica si evince anche come la top ten non rispecchi il podio finale di Sanremo 2012. La prima artista in classifica, infatti, è Arisa, mentre Emma è solo settima. Staremo a vedere come si modificherà nei prossimi giorni. Intanto vi lasciamo al brano sanremese di Arisa: La notte.