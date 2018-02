Smashing Pumpkins reunion: nuova line-up e album in arrivo nel 2018 Musica

Udite udite: gli Smashing Pumpkins sono tornati! Ebbene si, da qualche settimana si parla di questo grande ritorno di fiamma fra i componenti storici del gruppo ed ora le voci di una reunion, prima trafugate da qualche post di Billy Corgan sul Web, sono diventate realtà. Il gruppo statunitense, infatti, non solo si sarebbe riunito, ma starebbe lavorando anche ad un nuovo album in studio. L’unica variante sta nel capire chi il buon Corgan abbia deciso portare con sé in questa avventura discografica targata 2018.

Già, perchè la line-up non sembra essere quella degli ultimi dischi. Da alcune immagini sfuggite sul Web e da alcune dichiarazioni parallele, infatti, sembra che “nuovo” gruppo degli Smashing Pumpkins sarà formato da: Billy Corgan alla voce, James Iha alla chitarra e Jimmy Chamberlin alla batteria. Grande assente, inizialmente data per certa, sarebbe la bassista D’Arcy Wretzky. Proprio lei avrebbe confermato la sua assenza, sottolineando il suo disappunto per non essere stata chiamata da Billy Corgan per far parte del nuovo progetto discografico.

E allora da qui il toto-scommesse: chi si posizionerà sotto i riflettori insieme agli altri membri della band? Per alcuni il predestinato potrebbe essere Jeff Schroeder, anche se – come molti fan degli Smashing Pumpkins sapranno - Schroeder è storicamente un chitarrista. Tuttavia sembrerebbe che per questo nuovo progetto Corgan lo abbia piazzato dietro un basso. Non resta che attendere per vedere se sarà realmente così e quale sarà il risultato. Sicuramente questo nuovo assetto ci incuriosisce.

Chiudiamo questo post con un’altra indiscrezione. Secondo quanto riportato da D’Arcy Wretzky gli Smashing Pumpkins potrebbe andare in tour già dalla prossima estate. Se questo fosse vero, sarebbe verosimile aspettarsi l’uscita del nuovo album fra giugno e agosto, con il rilascio di un primo singolo magari fra aprile e maggio.

Stay tuned! Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più!