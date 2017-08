Roma Fringe Festival 2017: dal 26 agosto al 17 settembre un’invasione teatrale oltre i generi! Style&Culture

A Roma, dal 26 agosto al 17 settembre, torna a Villa Mercede (San Lorenzo) il Roma Fringe Festival: evento che si presenta all’interno dell’iniziativa Estate Insieme del Municipio II, patrocinato dal World Fringe Network di Edimburgo. Per chi ancora non conoscesse il Fringe Festival, vi diciamo che si tratta di un evento con un modello ormai collaudato, fatto di spettacoli, teatro, musica e arte a 360 gradi. Una sorta di invasione teatrale che vedrà la partecipazione di 50 compagnie provenienti dall’Italia e dal Mondo, che si alterneranno per dare vita al oltre 150 appuntamenti tra prime italiane e internazionali.

Una vetrina internazionale, quella del Fringe Festival, che si declina in nuove drammaturgie, performance art, stand up comedy, teatro civile e provocatori riadattamenti di grandi classici: un’esperienza da vivere se siete amanti dell’arte o se semplicemente siete dei curiosi con la voglia di vedere qualcosa di insolito nella Capitale.

Il mondo del Fringe Festival dà il benvenuto ai suoi avventori tutti i giorni dalle 17.30 con l’apertura del mercato, mentre l’arte entra in scena dalle 19.30 con gli spettacoli in programma.

“Quest’anno siamo riusciti a fare una selezione di spettacoli in cui circa il 90% è costituito da nuove drammaturgie” – ha spiegato il direttore artistico Davide Ambrogi – “ testi che, dal taglio civile, ironico o poetico, affrontano la contemporaneità, l’attualità con un occhio particolare alla società dei ‘social’ e dell’immagine, ma anche storie vere, dal terremoto alla Palestina, passando a delle interessanti analisi generazionali, con madri e padri a confronto. Non mancano le performance art che incontrano in alcuni casi visual e media per rompere i grandi classici e incontrare il fumetto nella creazione ‘live’ dello spettacolo teatrale. Insomma un’offerta ampia anche quest’anno che regalerà al pubblico e agli addetti ai lavori una panoramica sulla scena teatrale contemporanea… tutto in un unico festival: oltre i generi ”.

L’appuntamento con il Roma Fringe Festival vi ricordiamo è dal 26 agosto al 17 settembre a Villa Mercede, Via Tiburtina 113 – 115 (Zona San Lorenzo), con ingresso gratuito all’area artistica e con un costo forfettario per gli spettacoli di 6 euro. Per maggiori informazioni sul programma vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.