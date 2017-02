Rolling Stones: dopo Blue and Lonesome in arrivo un nuovo album

Rolling Stones: dopo Blue and Lonesome in arrivo un nuovo album Musica

Siete fan dei Rolling Stones? Vorreste che la loro musica non finisse mai? Beh, allora potete stare ancora tranquilli, perchè sembra che all’orizzonte stia arrivando un nuovo capitolo discografico firmato Mick Jagger e soci. Stando a quanto ha dichiarato in un’intervista il produttore della band, Don Was, pare proprio che i Rolling Stones stiano lavorando ad un nuovo album. Ovviamente si tratta di un progetto ancora allo stadio embrionale e ci vorranno sicuramente molti mesi prima di vederne l’uscita negli store musicali.

Tuttavia la certezza di un nuovo disco c’è, tant’è che a riguardo Was ha spiegato:

“ l’energia in studio è decisamente grande e loro sono enfatizzati dall’entusiasmo del pubblico per Blue and Lonesome – e continuando ha aggiunto – sono i Rolling Stones che suonano i Rolling Stones”!

Non resta che attendere per saperne di più. Restate sintonizzati con noi, appena avremo news vi aggiorneremo con un nuovo post. Stay tuned!

Per chiudere vi lasciamo con uno storico brano dei Rolling Stones in versione live: Sympathy For The Devil. Buon ascolto!