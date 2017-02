Red Hot Chili Peppers, nuovo album a marzo 2011: l’anteprima Novità

“How long how long will I slide“…comincia così Otherside, una delle più note canzoni dei Red Hot Chili Peppers. E forse, molti fan del gruppo made in Los Angeles, cantano ormai da molto tempo “How long how long will we wait“…e cioè quanto…quanto..aspetteremo? Aspettare per cosa?…ovvio, per un nuovo album!

Giochi di parole a parte, sembra che qualcosa si muova. E che un nuovo disco sia alle porte.

Per essere più precisi, la pubblicazione dell’album avverrà nel 2011 fra marzo e maggio. In realtà si pensa che sarà rilasciato il primo singolo nella prossima primavera, così da fare da apripista all’ultima fatica targata RHCP. E se pensate che il nuovo disco sarà l’ennesimo di una lunga serie, con poche novità e melodie trite e ritrite.. ATTENZIONE.. perché vi sbagliate di grosso!

In primis non ci sarà più Frusciante alle chitarre, uscito nuovamente dal gruppo. Al suo posto vi sarà il suo amico Josh Klinghoffer, chitarrista, produttore e polistrumentista. Insomma un jolly. Quindi riff nuovi e idee creative differenti, anche se c’è da fare una precisazione. Klinghoffer ha suonato molto con Frusciante ed ha partecipato a diversi suoi album. Quindi testa diversa, ma stile che certamente non differirà enormemente da quello del rodato chitarrista redhottiano. Ma ci sarà un’ulteriore novità. Josh Klinghoffer è, fra le altre cose, pianista/tastierista. E pare che nei pezzi in lavorazione siano presenti dei brani con parti di piano. Una vera e propria novità per i RHCP.

Insomma nuove spezie sembrano aggiungersi nel calderone piccante dei Red Hot. In più, da un’intervista rilasciata da Chad Smith (batterista storico dei RHCP), sembra che i pezzi in lavorazione siano sulla ventina e che attualmente si stia facendo un lavoro di scrematura. Così da selezionare solo le canzoni più accattivanti.

Chiudiamo dandovi altre due news. La prima è che il disco sarà prodotto in collaborazione con Rick Rubin. Rubin chi? Solo il co-presidente della Columbia Records. E la seconda notizia riguarda l’uscita di un libro dedicato alla storia dei Red Hot Chili Peppers, che troverete al più presto nella nostra sezione Libri.

Aggiornamento 15 giugno 2011

E’ finalmente uscito il nuovo album dei Red Hot, con il nome di I’m With You. Tutte le novità, la tracklist e le indiscrezioni a riguardo sono a questo post: Red Hot Chili Peppers: I’m With You, il nuovo album del 2011.

Bene, questo al momento è tutto. Vi lasciamo con Otherside, per restare in tema, e vi rimandiamo al prossimo aggiornamento Stay tuned!