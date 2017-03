Red Hot Chili Peppers: I’m With You, il nuovo album del 2011 Hot!

I Red Hot Chili Peppers ritornano finalmente con un nuovo album, dal titolo I’m With You e prodotto da Rick Rubin. Dopo una serie di voci e indiscrezioni, che additavano lo scorso marzo come possibile mese d’uscita del disco, è lo stesso Flea a dichiarare la data precisa del decimo album in studio della band: il 30 agosto.

E sebbene inizialmente il titolo del disco sembrava dovesse essere l’impronunciabile Dr. Johnny Skinz’s Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine-head, ora il più blando I’m With You ha un sapore più standard e probabilmente ha qualcosa a che vedere con la paternità di Anthony Kiedis. Lui stesso aveva dichiarato tempo fa “penso che durante la realizzazione di questo disco, la mia mente è stata più aperta e fresca che mai. Credo che venga da un periodo di riposo necessario e dal fatto di essere diventato padre”.

In più non dimentichiamo che Dr. Johnny Skinz’s Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine-head era il Working Name del disco e cioè il nome assegnato all’album dalla band durante la sua lavorazione. Fatte queste dovute precisazioni, torniamo ad I’m With You.

Come dicevamo è lo stesso bassista del gruppo ad aver dato tutte le news del caso ed in particolare in modo molto 2.0: ovvero via Twitter. Già, perché se altri gruppi si sono affidati a manager e società di pubblicità e comunicazione per lanciare il proprio disco, i RHCP hanno deciso di sfruttare per questo nuovo album i canali virali della Rete. A colpi di cinguettii Flea ha infatti non solo svelato il titolo del disco, ma anche la data di uscita e la tracklist.

Questi alcuni dei tweet apparsi sul suo account:

“ It gives me profound pleasure deep in the fiber of my being to announce the august 30 release date of the new red hot chili peppers’s record ”, “The new red hot chili peppers record is called……….. I’m With You” – e ancora – “I’m With You August 30th!!! whahoooooo!!! yip! yippeeee!!!! whaaaaaaa!!!!!!! yes y3es ys ye s yes yes yeyeyeye yes yes yeslovelovelove”. La traduzione è abbastanza semplice, ad ogni modo il tutto suona pressappoco così:

È per me un profondo piacere, che viene dal più profondo del mio essere, annunciarvi la data di uscita del nuovo album dei Red Hot Chili Peppers: il 30 agosto. Il nuovo disco dei Red Hot Chili Peppers si chiama I’m With You. (Wahhoo…yess e varie, dovrebbero tradursi da se )

Beh, non c’è che dire, l’euforia di Flea mostra come anche i RHCP stessero davvero aspettando con grande attesa l’uscita di questo decimo album. Almeno tanto quanto i loro fan. Sono infatti passati ben 5 anni dall’ultimo disco in studio Stadium Arcadium (targato 2006) e siamo certi che anche la voglia di live sia molta. In più, a confermare che la data ufficiale dell’uscita di I’m with you sia proprio il 30 agosto, troviamo la home page del sito web ufficiale dei Red Hot. Al centro della stessa campeggio il simbolo del gruppo, con incisa la data d’uscita.

Ma le news sull’album non finiscono qui. Infatti I’m With You sarà il primo album dei Red Hot Chili Peppers, da Mother’s Milk, a non avere una title track del disco. Potete leggere di seguito la tracklist ufficiale:





1. Monarchy of Roses

2. Factory of Faith

3. Brendan’s Death Song

4. Ethiopia

5. Annie Wants a Baby

6. Look Around

7. The Adventures of Rain Dance Maggie

8. Did I Let You Know

9. Goodbye Hooray

10. Happiness Loves Company

11. Police Station

12. Even You Brutus?

13. Meet Me at the Corner

14. Dance, Dance, Dance

È bene inoltre ricordare che questo album sarà il primo con il nuovo chitarrista Josh Klinghoffer; entrato a far parte dei Red Hot Chili Peppers nel 2009, in seguito all’uscita di John Frusciante dal gruppo. Klinghoffer ha comunque una rodata storia musicale ed ha suonato in passato diverse volte con lo stesso Frusciante, partecipando a diversi suoi album. In più Josh è, fra le altre cose, pianista/tastierista e sembra che i nuovi brani includano svariate parti di piano. Staremo a vedere l’effetto che questo darà all’album.

Intanto, per chi non può proprio aspettare il 30 agosto, I’m With You è già prenotabile online su Amazon al prezzo di $17,42. Non ci resta quindi che salutarvi e attendere pazienti l’uscita di altre news, magari di un singolo. Nell’attesa vi lasciamo con il video di Aeroplane. Buona visione