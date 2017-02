Qual è la canzone della nuova pubblicità Mini 3 o 5 porte? Ecco la colonna sonora dello spot Colonne sonore

Qual è la canzone della pubblicità della nuova Mini 3 o 5 porte? Qual è la canzone che fa da colonna sonora allo spot televisivo che sta andando in onda in questi giorni? Questa è una delle domande che più ci state facendo in questi giorni via mail in redazione e allora eccovi la risposta. Il titolo del brano è I’m Shipping Up to Boston e si tratta della canzone di un gruppo degli Stati Uniti di nome Dropkick Murphys. I Dropkick Murphys sono noti ai più per il loro stile Celtic Punk/Rock e sono un gruppo molto attivo.

Qui di seguito ecco il video della nuova pubblicità della Mini 3 o 5 porte:

E torniamo ora ai Dropkick Murphys e alla canzone I’m Shipping Up to Boston.

Di fatti hanno sulle spalle 13 album pubblicati per circa 20 anni di carriera. Mica male no? In particolare I’m Shipping Up to Boston fa parte dell’album The Warrior’s Code, pubblicato nel 2005. qualcuno potrà ricordasi questa canzone come colonna sonora anche di un film e non si sbaglia! Infatti il brano dei Dropkick Murphys è stato utilizzato anche film del 2006 The Departed – Il bene e il male.

Di seguito vi lasciamo al video ufficiale del brano. Alla prossima!