Piano City Milano 2017: 450 concerti invadono Milano dal 19 al 21 maggio Style&Culture

Piano City torna ad invadere Milano con un cocktail di musica e creatività. Il 2017 segna l’avvento della sesta edizione di Piano City e per l’occasione gli organizzatori hanno previsto un calendario di ben 450 concerti: 50 ore di musica distribuite su oltre 250 location per una vera e propria invasione di note che – da centinaia di pianoforti – si libreranno per le strade di Milano, allietando tutti gli appassionati della buona musica. Un’edizione, quella di quest’anno, che si articolerà dal 19 al 21 maggio e porterà i pianisti anche fuori dal centro del capoluogo meneghino, arrivando oltre provincia.

A fare da cappello alla straordinaria organizzazione di Piano City 2017 troviamo la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, che hanno scelto Chilly Gonzales come artista per l’inaugurazione del Festival. Per chi non lo conoscesse vi diciamo che Chilly Gonzales è un grande pianista e produttore canadese, che spazia dalla musica classica all’elettronica, collaborando con artisti del calibro di: Jarvis Cocker, Peaches, Mocky, Feist. Gonzales ha vinto un Grammy Award con i Daft Punk ed è nel Guinness dei primati per avere eseguito il concerto da solista più lungo della storia.Mica male no? Chilly Gonzales si esibirà venerdì sera (19 maggio) alla Galleria d’Arte Moderna in Villa Reale.

Fra le tante novità di Piano City 2017 troviamo certamente Piano Lesson. Piano Lesson è un evento nell’evento, creato per dare agli amanti del pianoforte la possibilità di fare un passo oltre ed addentrarsi a pieno nel mondo dei grandi maestri. Al Teatro dell’Arte, in collaborazione con Corriere della Sera, ci saranno sei incontri aperti a tutti (appassionati, aspirante pianisti e musicisti affermati) per apprendere le tecniche, i trucchi del mestiere e conoscere le storie di chi ha scelto il pianoforte come compagno di vita.

Punto di riferimento e cuore pulsante di Piano City sarà il Piano Center – come ogni anno al polo museale GAM PAC e nei suggestivi giardini di Villa Reale. Per avere il dettaglio dei concerti e degli eventi di questa edizione di Piano City 2017, vi rimandiamo al sito ufficiale del Festival.