LG G4: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo smartphone Tecnologia

LG G4 è certamente una delle nuove e più valide alternative per chi sta cercando un nuovo cellulare che rientri fra i grandi top di gamma di questo 2015 (come il Samsung S6, l’HTC M9 o lo Huaewei P8). Cominciamo subito col dire, però, che ad ora ancora in Italia non è uscita la versione dedicata al nostro mercato. Per vedere sugli scaffali e negli store online il terminale LG dovremo attendere ancora qualche settimana, dato che la road map della casa coreana prevede l’uscita di LG G4 (sul mercato italiano) solo a partire da giugno.

Chiarito l’aspetto del “quando uscirà”, passiamo alle caratteristiche tecniche. La scheda dell’LG G4 è davvero da grande top di gamma, troviamo infatti un chipset Qualcomm Snapdragon 808 Cortex-A5 con 6 Core a 1.8 GHz: processore che non solo deve convincere gli addetti ai lavori, ma anche tutti gli appassionati che vogliono un terminale che non surriscaldi troppo e al tempo stesso sia performante. LG avrà fatto centro con questo processore per il suo G4? Staremo a vedere con le prime recensioni.

Intanto continuiamo con le caratteristiche tecniche. La GPU è un’Adreno 418, mentre sotto il comparto RAM abbiamo gli ormai collaudati 3 GB (così come già era stato sulla versione top del G3). Dal punto di vista storage troviamo una memoria di 32 G espandibile fino a 128 GB con Micro SD.

Passiamo quindi al display: 5.5 pollici per una risoluzione di 1440 x 2560 pixel e una densità di pixel pari a ben 534 ppi: insomma uno schermo IPS LCD davvero interessante. Il comparto multimediale trova una fotocamera frontale da 16 megapixel, risoluzione di 5312 x 2988 pixel, stabilizzazione Ottica e Autofocus; flash dual led e fotocamera anteriore da 8 MP completano il quadro. Per quanto riguarda i video, l’LG G4 consente di girare clip in 4K (2160p) e 30 fps.

Per dare qualche grado di tranquillità in più sulla durata, il nuovo smartphone LG monta una batteria al litio da 3000 Mah: non sappiamo, ad ora, se effettivamente consentirà di arrivare almeno a fine serata, ma possiamo dire che certamente promette bene.

E infine chiudiamo col prezzo: a quanto sarà venduto il top di gamma LG G4? Ad ora pare che la cifra si dovrebbe attestare sui 699 euro, con l’eccezione degli store online che potrebbero livellare il prezzo sui 650 euro. Resta comunque una spesa importante, anche se paragonata ad altri top di gamma (come la nuova serie S6 di Samsung) è decisamente più bassa. Staremo a vedere come reagirà il mercato italiano. e voi che ne pensate di questo nuovo LG G4? Credete possa essere un buon acquisto? Diteci la vostra.