La La Land: da oggi al cinema il film con Ryan Gosling ed Emma Stone

Oggi è il grande giorno per il debutto cinematografico nelle sale italiane di La La Land: musical scritto e diretto da Damien Chazelle, che vede come protagonisti due fra i più talentuosi, belli e attuali attori di Hollywood, Ryan Gosling ed Emma Stone. Il film si presenta già come una sorta di capolavoro indiscusso, dato che porta con sé una lunga serie di riconoscimenti. Fra questi troviamo: sette Golden Globe (su sette candidature), il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival e la Coppa Volpi assegnata ad Emma Stone.

Come se tutto ciò non bastasse La La Land ha ricevuto anche 14 candidature ai Premi Oscar 2017, raggiungendo il record che hanno già segnato grandi titoli della cinematografia mondiale, come Eva contro Eva e Titanic.

La storia del pianista jazz Sebastian e della bella aspirante attrice Mia, sembra aver sedotto e commosso il mondo intero: Los Angeles è la splendida location che fa da cornice alla musiche, le scene e l’amore che subito sboccia fra i due artisti… Tuttavia, come spesso capita anche nella vita reale, non sempre tutto scorre come verremmo e presto Sebastian e Mia si trovano a dover fare i conti con l’ineluttabilità del fato, i dilemmi di una vita d’artista e scegliere fra ambizione, successo e amore.

Di seguito il trailer del film: