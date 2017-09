Il 2017 segna il ritorno di Bjork con un nuovo disco di inediti: il suo Tinder Album! Musica

Anche per Bjork il 2017 sarà l’anno giusto per un nuovo album. A dichiararlo è stata la stessa artista dal suo account social il mese scorso, quando – il 2 agosto – scriveva “will be out very soon“, ovvero uscirà molto presto. E sembra proprio che sia così. Le ultime indiscrezioni vedono certa l’uscita del suo decimo lavoro discografico, che dovrebbe vedere la luce nel prossimo novembre 2017. Non è ancora dato sapere il titolo del disco, ma già a riguardo Bjork si è espressa descrivendolo come il suo “Tinder album”.

Ad anticipare il nuovo disco arriverà il primo singolo dal titolo The Gate: brano che sarà disponibile in versione digitale dal prossimo 18 settembre e in vinile a partire dal 22 settembre. Il nuovo album di Bjork arriva a distanza di due anni dall’ultimo lavoro in studio, Vulnicura, del 2015.

Parlando del suo nuovo progetto, Bjork ha spiegato che si tratta di un disco incentrato sulla ricerca di un’utopia e sull’essere innamorati: “it’s about that search (for utopia) – and about being in love. Spending time with a person you enjoy on every level is obviously utopia, you know? I mean, it’s real. It’s when the dream becomes real”.

Per il momento non sappiamo dirvi altro. Non appena avremo nuove informazioni vi aggiorneremo con un nuovo post nella nostra sezione dedicata alle News Musicali. Stay tuned!