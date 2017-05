Godzilla: dopo 60 anni la leggenda torna al cinema per la regia di Gareth Edwards

A dirla tutta, però, Godzilla non è proprio un dinosauro ma un kaijū come definito dal cinema giapponese, che lo ha creato nel 1954 facendolo diventare protagonista di una lunga serie di film. Bene, proprio dopo ben 60 anni dalla sua prima apparizione, anziché andare in pensione Godzilla torna in tutta la sua magnificenza e forza distruttiva, ridipinto dalla regia di Gareth Edwards.

Il suo è un Godzilla diverso, più studiato, distruttivo e pauroso, ma centellinato. Per alcuni versi si potrebbe dire che la pellicola si rifà un po’ allo stile di film thriller-horror di qualche anno fa, quando il mostro non veniva inquadrato mai per intero ma solo a piccole porzioni. E così accade per Godzilla, che si concede a piccole dosi fino a quando poi appare in tutta la sua straordinaria forza distruttiva nella parte finale del film.

A dare risalto alla pellicola c’è un cast, lato addetti ai lavori, d’avvero d’eccezione.

Insieme al regista Gareth Edwards, infatti, troviamo un team creativo composto da: Seamus McGarvey, direttore della fotografia candidato all’Oscar e che ha lavorato sulle pellicole di Anna Karenina e Atonement; lo scenografo Owen Paterson, che ha dato vita ad una delle trilogie più amate del mondo fantascientifico, ovvero The Matrix; il montatore Bob Ducsay, noto per il film Looper; e la costumista candidata all’Oscar Sharen Davis, che ha lavorato su film del calibro di Dreamgirls e Django Unchained. Alla supervisione degli effetti speciali non poteva infine che esserci lui: il premio Oscar Jim Rygiel, l’artista che ha dato vita alle magie del Signore degli anelli.

E se è vero che per ogni film la componente sonora è importante tanto quanto quella visiva, ecco arrivar alle musiche Alexandre Desplat, autore che ha lavorato alle colonne sonore di Argo e Il discorso del re.

Insomma un cast colossale per un colosso del cinema quale è Godzilla. Dall’altra parte della camera, ovviamente, troviamo un gruppo di attori altrettanto ferrato e d’eccezione. I protagonisti della pellicola hanno i nomi di: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe (L’ultimo samurai e Inception), Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn e Bryan Cranston (Breaking Bad).

Come dite? Volete un assaggio di questo ritorno del mito di Godzilla? Beh, vi basta guardare in coda al post per vedere il trailer del film. Guardatelo in silenzio e diteci quali sono le vostre emozioni!

Non ci resta che concludere lasciandovi al video e ricordandovi che Godzilla è nelle sale cinematografiche italiane dal 15 maggio 2014.

Articolo Sponsorizzato