Frida Kahlo Oltre il mito: al Mudec di Milano la nuova mostra sull’artista messicana

Una nuova mostra su Frida Kahlo approda a Milano e lo fa trovando posto nella splendida cornice del MUDEC (Museo delle Culture di via Tortona 56 a Milano). Nome completo della mostra è “Frida Kahlo. Oltre il mito” e a dirla tutta più che di una mostra si tratta di un vero e proprio progetto espositivo, curato da Diego Sileo e nato dal un lavoro durato circa sei anni di studi e ricerche. Obiettivo di questo progetto è quello di rivedere quella che fino ad oggi è stato il modo di leggere la figura di Frida Kahlo e reinterpretarla evitando le solite interpretazioni.

Frida Kahlo. Oltre il mito è una mostra che porta con sé un bagaglio fatto di inediti e interessanti materiali d’archivio: un insieme di opere che danno vita ad un progetto capace di riunire in un’unica sede espositiva per la prima volta in Italia tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, con la partecipazione di altri grandi musei e collezioni internazionali, che aggiungono alla mostra altre interessanti opere.

Tutte le opere verranno esposte secondo una logica analitica che vedono una suddivisione in quattro grandi aree tematiche: DONNA, TERRA, POLITICA, DOLORE. La mostra resterà a Milano fino al 3 giugno 2018.

Passiamo ora a tempi e biglietti. Per chi volesse recarsi al MUDEC e visitare la mostra di Frida Kahlo, vi diciamo che gli orari previsti per l’apertura al pubblico sono:

lunedì 14.30 – 19.30

martedì – mercoledì 9.30 – 19.30

giovedì – venerdì – sabato 9.30 – 22.30

domenica 9.30 – 20.30

Vi ricordiamo che la biglietteria chiude un’ora prima dell’ultimo ingresso. Altro avvertimento: così come segnalato sullo stesso sito del museo, è consigliato vivamente l’acquisto dei biglietti in modalità “preacquisto”, specialmente per i giorni di giovedì sera, venerdì sera e sabato/domenica. Per l’acquisto vi rimandiamo al sito ufficiale del MUDEC.