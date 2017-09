Foo Fighters: Concrete and Gold è il nuovo album del 2017. Tracklist, pre-ordine e live Musica

I Foo Fighters sono una inesauribile macchina creativa, che non si stanca mai di sfornare progetti musicali. Ed ecco che a breve, precisamente il prossimo 15 settembre, arriverà in tutti i canali di distribuzione autorizzati il nuovo disco di Dave Grohl e soci, dal titolo Concrete and Gold. Concrete and Gold è il album in studio dell’american rock band targata Foo Fighters e promette di essere un vero colpo al cuore!

Dopo il primo singolo estratto dal disco, Run (rilasciato lo scorso 1 giugno 2017), è arrivato anche il secondo singolo estratto da Concrete and Gold e dal titolo The Sky Is a Neighborhood (reso disponibile il 23 agosto).

La tracklist del CD si compone di undici brani, fra cui compare anche la title track che dà il nome al disco e che troviamo come traccia numero 11. Di seguito la tracklist completa:

1. “T-Shirt”

2. “Run”

3. “Make It Right”

4. “The Sky Is a Neighborhood”

5. “La Dee Da”

6. “Dirty Water”

7. “Arrows”

8. “Happy Ever After (Zero Hour)”

9. “Sunday Rain”

10. “The Line”

11. “Concrete and Gold”

L’album è già disponibile per il pre-ordine direttamente dal sito dei Foo Fighters. Il disco è stato concepito in tre diversi formati:

Digitale MP3 e alta definizione al prezzo rispettivamente di $9.99 e $10.99

CD - al prezzo di $11.99

Vinile – al prezzo di $19.99

E passiamo al mondo live. Quando torneranno in Italia i Foo Fighters? Ancora non è dato saperlo, visto che sul sito non è comparsa nessuna data del tour in Italia. Ma non temete, ci sarà certamente un tour europeo dedicato al lancio del nuovo disco e quasi sicuramente sarà schedulato per la prossima primavera/estate 2018. Siamo pronti a scommettere che Dave Grohl piazzerà almeno due date nel Bel Paese.

Non resta dunque che attendere. Restate sintonizzati con noi, vi aggiorneremo appena ne sapremo di più! Consultate la nostra sezione LIVE ZONE: concerti in calendario, per restare sintonizzati con tutti i prossimi eventi in arrivo. Stay tuned!