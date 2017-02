Dente: Canzoni per metà è il nuovo album in uscita il 7 ottobre 2016

Dente: Canzoni per metà è il nuovo album in uscita il 7...

Dente torna nei negozi di dischi con la sua ultima opera discografica dal titolo Canzoni per metà. Il nuovo album, in uscita con distribuzione Sony Music Entertainment, vedrà la luce il prossimo 7 ottobre e avrà il marchio dell’etichetta Pastiglie. La tracklist del disco prevede ben 20 canzoni, da cui è già stato estratto il primo singolo: Curriculum. Questo brano è stato presentato da Dente in anteprima in diretta su Facebook. Un progetto originale che ha visto il cantautore realizzare 13 diversi clip in 12 ore, creando una sorta di maratona per le strade di Milano da mezzogiorno a mezzanotte.

Per chi volesse accaparrarsi già l’album di Dente, vi diciamo che Canzoni per metà è disponibile sia in pre-order iTunes, che in versione cd e vinile, con anche una special edition che include vinile e cd entrambi autografati con in più un poster numerato in edizione limitata.

Di seguito la tracklist di Canzoni per metà:

01 Canzoncina

02 Geometria Sentimentale

03 Come Eravamo

04 Attacco E Fuga

05 Cosa Devo Fare

06 La Rotaia E La Campagna

07 I Fatti Tuoi

08 Curriculum

09 Appena Ti Vedo

10 Se Non Lo Sai

11 Senza stringerti

12 Il Padre Di Mio Figlio

13 Ogni Tanto Torna

14 L’ultima Preoccupazione

15 Noi E Il Mattino

16 Impalcatura

17 Le Facce Che Facevi

18 Fasi Lunatiche

19 L’amore Non È Bello

20 Senza Testo? 2.0

Chiudiamo segnalandovi che Dente presenterà il suo nuovo album di inediti in cinque In-Store Feltrinelli, incontrando il pubblico e firmando le copie del disco. In più – notizia dell’ultim’ora – è prevista anche una breve sessione live in cui Dente suonerà alcuni brani estratti proprio da Canzoni per metà.

Di seguito gli appuntamenti in scaletta:

venerdì 07 ottobre - MILANO

La Feltrinelli, Piazza Piemonte 2 – ore 18.30

lunedì 10 ottobre - ROMA

La Feltrinelli, Via Appia Nuova 427 – ore 18.00

martedì 11 ottobre - FIRENZE

La Feltrinelli RED, Piazza Della Repubblica 26 – ore 18.30

mercoledì 12 ottobre - BOLOGNA

La Feltrinelli, Piazza Ravegnana 1 – ore 18.00

giovedì 13 ottobre - TORINO

La Feltrinelli, Stazione Di Porta Nuova – ore 18.30