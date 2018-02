Da Vinci Experience: a Milano la mostra multimediale su Leonardo (biglietti e orari) Style&Culture

Arriva a Milano la Da Vinci Experience: una mostra multimediale dedicata al genio di Leonardo. Location esatta della mostra è in realtà la struttura de Il Centro ad Arese. La mostra, allestita presso l’Area Eventi de Il Centro, si compone di diverse sfaccettature che danno vita ad un percorso multimediale immersivo: percorso che porterà i visitatori a scoprire da vicino i capolavori di Leonardo, mettendo in risalto i tratti unici del suo ecletticismo e del suo estro creativo/scientifico.

Teniamo a precisare che il percorso espositivo non prevede la presenza delle vere opere d’arte di Leonardo Da Vinci. La mostra è caratterizzata da una serie di proiezioni prodotte da un accurato video mapping fatto da centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione. Il risultato è un video in full HD con una colonna sonora in Dolby Surround.

Insieme alla mostra saranno allestiti degli spazi Oculus VR in cui sarà possibile ammirare, anche dal suo interno, le opere di ingegneria create da Leonardo. Si potrà ad esempio interagire con il carro armato e i suoi meccanismi, navigare con la barca a pale, vedere da vicino la bombarda e altro ancora.

Per quanto riguarda orari e costi della Da Vinci Experience, vi diciamo che la mostra è aperta tutti i giorni fino al 15 aprile 2018, con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì – ore 11.00 – 20.00

sabato e domenica: ore 10.00 – 20.00

Vi ricordiamo che la biglietteria chiude un’ora prima (ore 19.00).

I prezzi sono i seguenti:

BIGLIETTI INDIVIDUALI

Adulti: 6,00 €

Studenti e Over 65: 5,00 €

4 – 12 anni: 5,00 €

Under 4: Gratuiti

Portatori di handicap : 4,00 €*

*Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 104/92.

GRUPPI E FAMIGLIE

Famiglie: 5,00€ a persona

Gruppi min. 10 persone: 5,00 €

Scuole: 4,00 €