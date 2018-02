Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2018? Ermal Meta e Fabrizio Moro Style&Culture

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2018? Chi è il vincitore quest’anno della kermesse musicale? Chi sono i primi tre vincitori nella sezione Campioni del Festival? Chi ha vinto il premio della giuria e quale artista/gruppo musicale ha conquistato la critica? Dopo la vittoria di Ultimo nella sezione delle Nuove proposte, con il brano Il ballo delle incertezze, ora è il turno dei Campioni che questa sera si daranno battaglia per portare a casa il gradino più alto del podio.

AGGIORNAMENTO:

Vince il 68 Festival di Sanremo la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro: Non mi avete fatto niente.

Il sessantottesimo Festival di Sanremo, come ogni anno, si sta svolgendo al teatro Ariston di Sanremo e oggi, 10 febbraio 2018, dopo 4 giorni di gara, sapremo chi è il vincitore della blasonata competizione musicale.

Per chi si fosse perso le fasi iniziali del 68esimo Festival della canzone italiana, vi diciamo che a presentare la kermesse quest’anno c’è l’intramontabile Claudio Baglioni (anche direttore artistico del Festival) insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Un trio che ha fatto molto discutere, ma che in un modo o nell’altro sembra aver portato a casa la sufficienza. A gestire la regia troviamo Duccio Forzano, mentre per scenografia e direzione musicale rispettivamente Emanuela Trixie Zitkowsky e Geoff Westley.

Fatti i convenevoli passiamo ai Big in gara. 20 sono gli artisti/gruppi che si stanno sfidando e che questa sera dovranno dare il meglio di sé per convincere pubblico e critica musicale. Di seguito vi indichiamo i nomi dei partecipanti e del relativo brano in gara:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli: Il segreto del tempo

Nina Zilli: Senza appartenere

The Kolors: Frida (mai, mai, mai)

Diodato e Roy Paci: Adesso

Mario Biondi: Rivederti

Luca Barbarossa: Passame er sale

Lo Stato Sociale: Una vita in vacanza

Annalisa: Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo: Eterno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo: Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico: Imparare ad amarsi

Renzo Rubino: Custodire

Noemi: Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro: Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni: Così sbagliato

Ron: Almeno pensami

Max Gazzè: La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel: Lettera dal Duca

Red Canzian: Ognuno ha il suo racconto

Elio e le Storie Tese: Arrivedorci

Bene. E’ l’ora dei pronostici. Chi vincerà questo Festival di Sanremo targato 2018? Qualche giorno fa la risposta sarebbe stata semplice, o meglio relativamente semplice. Il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro ha sin da subito conquistato il pubblico con il brano Non mi avete fatto niente. Tuttavia le accuse di plagio e la relativa polemica scoppiata il giorno successivo alla loro esibizione li ha fatti arretrare, mettendo in dubbio la possibilità di una loro vincita. E allora chi si posiziona in testa?

In realtà nessuno è già clamorosamente acclamato dal pubblico e dalla critica. Piacciono molto Ron e Lo Stato Sociale, mentre fra i più giovani sembra spuntarla Annalisa sui The Kolors, anche se entrambi non sembra possano raggiungere il podio. Fra i possibili colpi gobbi, potrebbero esserci quelli di Max Gazzè (con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno) e di Mario Biondi (con Rivederti).

La nostra possibile classifica dei tre vincitori? Volete la nostra idea su chi vincerà il 68esimo Festival di Sanremo? Bene, ecco il nostro pronostico:

1. Ermal Meta e Fabrizio Moro: Non mi avete fatto niente

2. Lo Stato Sociale: Una vita in vacanza

3. Max Gazzè: La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Siete d’accordo? Avete idee diverse? Scriveteci nei commenti la vostra classifica e le vostre impressioni sul Festival e vediamo insieme chi vincerà stasera il Festival!

Aggiornamento in tempo reale:

Arriviamo quasi al termine di questo Festival di Sanremo 2018. Al momento non si sa ancora chi sia il vincitore, ma abbiamo i 4 finalisti che si giocano i tre posti del podio: Ron. Lo Stato Sociale, Annalisa ed Ermal Meta con Fabrizio Moro.

Di seguito, invece, vi riportiamo la classifica con le posizioni degli altri partecipanti:

20°: Elio e le storie tese

19°: Mario Biondi

18°: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

17°: Nina Zilli

16°: Decibel

15°: Red Canzian

14°: Noemi

13°: Renzo Rubino

12°: Enzo Avitabile e Peppe Servillo

11°: Le Vibrazioni

10°: Giovanni Caccamo

9°: The Kolors

8°: Diodato e Roy Paci

7°: Luca Barbarossa

6°: Max Gazzè

5°: Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico.



Qui l’aggiornamento in diretta dei premi stampa, critica e primi tre classificati: