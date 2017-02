Canzone pubblicità profumo Zadig e Voltaire: ecco la colonna sonora dello spot Colonne sonore

Continua il flusso di richieste sulle canzoni delle pubblicità trasmesse in TV. Ed allora eccoci a darvi risposta ancora una volta alle domande che ci inviate via mail e sui social. In particolare in questo post vogliamo svelarvi il titolo della canzone che fa da sottofondo al nuovo spot del profumo ZADIG & VOLTAIRE per lui e per lei. Per prima cosa vi diciamo che si tratta del clip girato in bianco e nero che racconta nelle immagini la vita di due giovani innamorati.

Ecco di seguito il video della pubblicità:

E passiamo alla canzone che fa da colonna sonora allo spot TV. Il brano in questione è You Belong di The Avener feat Laura Gibson.

Per chi non conoscesse The Avener vi diciamo che è un produttore discografico e DJ francese, noto per il suo primo singolo di successo del 2014 e dal titolo Fade Out Lines, brano con cui si è esibito anche a Sanremo nel 2015 come ospite.

Bene non ci resta che lasciarvi al video di You Belong: