Canzone pubblicità Eau Sauvage di Dior. La colonna sonora dello spot 2011/2012

Dior torna nella programmazione pubblicitaria dei palinsesti TV con lo spot della Eau Sauvage di Dior. Pubblicità in realtà già in programmazione qualche mese e che si rifà sotto durante il periodo natalizio, complice probabilmente la corsa agli acquisti per i regali da mettere sotto l’albero.

E se solo qualche giorno fa vi svelavamo la colonna sonora che stava dietro un altro spot di Dior, quello di J’adore con Charlize Theron, eccoci nuovamente qui a rispondere a due vostre curiosità. Prima però, per chiarezza, ecco lo spot di Eau Sauvage di Dior.

Bene, prima curiosità che vogliamo soddisfare è relativa ai protagonisti della pubblicità. Alcuni di voi ci hanno scritto chiedendoci se quello nello spot non sia Alain Delon. Ebbene la risposta è si. Il bell’uomo sul bordo della piscina è proprio Alain Delon e, come molti ci avete segnalato, le scene sono tratte proprio dal film del ‘68 dal titolo: La Piscina.

Seconda domanda, ormai di rito per gli spot, è: “qual è la canzone che fa da sottofondo musicale alla pubblicità?“. La risposta è abbastanza semplice. Si tratta di un brano dei Rolling Stones e, nel particolare, di Symphaty for the Devil. Symphaty for the Devil è contenuta nel disco Beggars Banquet, uscito nel ‘68 e inserita da Rolling Stone al 32-esimo posto nella sua classifica delle 500 migliori canzoni della storia.

Bene, non ci resta che lasciarvi ad una stupenda versione live di Symphaty for the Devil, cantanta nel ’68 dai Rolling Stones al Robert Frost Show. A presto