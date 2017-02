Canzone pubblicità Bialetti I caffè d’Italia. Lo spot TV con Giampaolo Morelli Colonne sonore

La Bialetti torna con una nuova pubblicità dal titolo I caffè d’Italia. Il claim dello spot è: “Quanti caffè berremo insieme?” e lancia la nuova proposta Bialetti che ha come idea promozionale quella di portare nelle case degli italiani un nuovo modo di fare il caffè. Macchinetta rossa fiammante, cialde pronte all’uso, vari “gusti” e…. tanto tanto ammmmore.

Ma chi sono i protagonisti dello spot? Beh, il protagonista maschile è l’attore napoletano Giampaolo Morelli, già noto per serie TV come L’ispettore Coliandro, Baciati dall’Amore e La donna della domenica. Mentre la protagonista femminile è Natalie Rapti Gomez, un’attrice colombiana già nota al pubblico per aver partecipato alle serie TV: R.I.S. – Delitti imperfetti, I delitti del cuoco e Sangue caldo.

Ecco di seguito il video dello spot:

Passiamo ora alla canzone di sottofondo alla pubblicità. Il brano è Quando dico che ti amo di Tony Renis. Tuttavia la versione non è quella originale, bensì una cover realizzata (a quanto pare) dalla Bottega del suono.

C’è in più un’ulteriore precisazione da fare. Facendo un po’ di storiografia del brano, non possiamo non citare quelle che sono le origini di Quando dico che ti amo. Sebbene molti la conoscano come canzone portata al successo da Tony Renis, è nel 1967 che il brano viene proposto per la prima volta. In particolare Quando dico che ti amo arriverà seconda al Festival di Sanremo di quell’anno, interpretata da Annarita Spinaci (all’epoca ancora un’esordiente) insieme al gruppo dei Les Surfs. Poi sarà l’abilità della casa discografica di Renis a far si che avvenga un rilancio della canzone e Quando dico che ti amo verrà incisa anche da Tony. Parliamo di interpreti, perché in realtà a scrivere il brano è stato uno dei più grandi parolieri della musica italiana: Alberto Testa. Fra le canzoni scritte da lui troviamo: Quando quando quando (cantata dallo stesso Tony Renis), Grande grande grande (che Mina incide nel 1971) e molte altre.

Di seguito vi lasciamo alla versione originale del brano cantata da Tony Renis nel 1968. Buon ascolto.