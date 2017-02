Canzone nuova pubblicità 170 anni Peroni 2016: colonna sonora dello spot Colonne sonore

Qual è la canzone che fa da colonna sonora alla nuova pubblicità della Birra Peroni che celebra i 170 anni della bionda storica made in Italy? Per intenderci stiamo parlando dello spot che vede al centro del concept i 170 anni di passione per la birra, ovvero l’anniversario che comprende il periodo fra il 1846 e il 2016. Detto ciò, prima di passare alla canzone che si sente in sottofondo allo spot Peroni, vi postiamo il clip della pubblicità:

E rispondiamo ora alla domanda. Il brano che fa da colonna sonora allo spot è Have love will travel dei The Sonics. I The Sonics sono un gruppo garage rock americano attivo negli anni 60. In particolare Have love will travel è una canzone del 1965 e fa parte dell’album Here Are the Sonics.

Chi si ricorda di averlo già sentita, è perchè questo brano è stato utilizzato anche come colonna sonora del film RocknRolla.

Bene, non ci resta che lasciarvi al video dell’ascolto dell’intero brano.