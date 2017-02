Apple Watch in uscita il 26 giugno: prezzo e modelli del nuovo dispositivo Tecnologia

Tutti gli amanti della mela morsicata possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’Apple Watch arriverà presto in Italia e quando diciamo presto, intendiamo dire davvero presto. Infatti è già stata fissata la data di lancio sul mercato italiano e il numero da cerchiare in rosso sul calendario è quello del 26 giugno. Mancano quindi solo 18 giorni all’avvento dell’orologio intelligente firmato Apple e in molti si aspettano di vedere nuovamente qualche fila negli Apple Store.

Tuttavia non è detto che il successo sia così scontato per questo nuovo dispositivo della casa di Cupertino. Ma dove si potrà comprare l’Apple Watch? Il dispositivo sarà disponibile presso tutti gli Apple Store del territorio, sull’Apple Online Store e ovviamente presso i rivenditori Autorizzati Apple (che decideranno di aderire al lancio del 26 giugno).

E sebbene ci siano molti scettici che non vedono nell’Apple Watch un prodotto pronto a sbaragliare il mercato, dall’altro lato troviamo l’estrema convinzione di un grande successo del Senior Vice President Operations di Apple Jeff Williams.

“ La risposta degli utenti all’Apple Watch ha superato le nostre aspettative in tutti i sensi – ha spiegato Williams in una nota – e siamo lieti di poterlo offrire ad un numero ancora maggiore di clienti nel mondo“. Il Senior Vice President Operations di Apple ha poi continuando dicendo:

“Stiamo inoltre compiendo eccellenti progressi con gli ordini Apple Watch già ricevuti e ringraziamo i nostri clienti per la pazienza. Tutti gli ordini inoltrati nel mese di maggio, fatta eccezione unicamente per il modello con cassa in acciaio inossidabile nero siderale da 42 mm con bracciale a maglie nero siderale, saranno spediti entro due settimane. E sempre fra due settimane inizieremo a vendere alcuni modelli nei nostri Apple Store“.

Per i prezzi non sembra esserci ancora nulla di ufficiale. In base ai rumors online ci sarebbero tre diverse fasce di prezzo in funzione dei differenti modelli che approderanno sul mercato. Ci sarà infatti una versione più economica denominata Apple Watch Sport, che dovrebbe attestarsi intorno ai 350 euro, una standard e dal nome di Apple Watch, che avrà un prezzo di 650 euro circa e una versione top dai materiali nobili, denominata Apple Watch Edition, che potrebbe superare i 10.000 euro.

Non resta allora che aspettare i prossimi giorni e vedere quale sarà la reale risposta del mercato italiano all’avvento del nuovo Apple Watch. Voi che ne pensate?